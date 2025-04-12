Директор прийшов на співбесіду з кандидаткою, але не був готовий до побаченого (фото)

Засновник технологічної компанії зіткнувся з безпрецедентною ситуацією під час онлайн-співбесіди, коли жінка в ході розмови відмовилася зняти фільтр. Відео інциденту стало вірусним у соціальних мережах.

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Вперше цей ролик з’явився у TikTok, зібравши понад 750 тисяч переглядів.

Віддалені співбесіди можуть не відбутися навіть за ідеальних умов — комунікацію часто ускладнюють проблеми зі звуком чи інтернет-з'єднанням. Однак нещодавній випадок, який стався з Ейданом Крамером, засновником компанії AIApply, перевершив усі очікування та став справжнім вірусним феноменом у соціальних мережах.

Жінка увімкнула фільтр

Крамер, який проводив серію співбесід для підбору працівників для служби підтримки клієнтів, був вкрай здивований, коли одна з кандидаток приєдналася до дзвінка з активованим фільтром, що перетворював її обличчя на яйце з жовтками на місці очей.

"Коли я вперше побачив фільтр на її екрані, то подумав, що це якийсь розіграш. Оскільки вона не зняла фільтр, я припинив розмову", — поділився Крамер з Лондона, Велика Британія.

Жінка увімкнула дивні фільтри Фото: TikTok

Підприємець зазначив, що це була їхня перша взаємодія — не було жодних попередніх телефонних дзвінків чи листування. За його словами, така неординарна перша зустріч одразу встановила напружену атмосферу.

Це викликало подив

Коли Крамер ввічливо попросив кандидатку вимкнути анімацію, пояснивши, що "це не дуже професійно", жінка відповіла, що почувається погано і запропонувала альтернативний варіант.

"Вона перемикнулась на інший фільтр, який показував полуницю замість її обличчя, а потім запитала: "Так краще?" — згадує Ейдан, який був приголомшений від побаченого.

Розуміючи, що співбесіда перетворюється на фарс, засновник AIApply завершив дзвінок і більше не контактував із цією претенденткою на посаду.

Позиції користувачів мережі

Коротке відео інциденту, опубліковане чоловіком на його сторінці в TikTok з, швидко стало вірусним, зібравши понад 28 тисяч вподобайок. Реакція користувачів виявилася неоднозначною, однак більшість висловила здивування через поведінку жінки.

"Навіщо вона взагалі таке зробила? Це допустимо на зустрічах або в командних чатах, а не на співбесіді", — прокоментував один із користувачів;

Інший додав: "Це так схоже на покоління Z";

Втім, знайшлися й ті, хто почав захищати креативний підхід кандидатки: "Це той тип персоналу, який вам просто необхідний в офісі, ви тут програли".

Сам Крамер зізнався, що не очікував такої уваги до свого курйозного ролика, але його зацікавила різноманітність коментарів, що засвідчила явні зміни в сприйнятті професійної етики в сучасному цифровому світі.

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