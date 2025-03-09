Представителя поколения Z выгнали с собеседования: он не ответил на один "личный вопрос"

Кандидат на должность отказался отвечать, на что получил ответ от сотрудницы отдела кадров: "Тогда мы не можем продолжать это интервью".

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28-летний Микки из Бандунга (Индонезия), который принадлежит к поколению Z, не прошел собеседование, когда услышал "неуместный вопрос" о месте работы его отца. Мужчина отказался отвечать, однако сотрудница отдела кадров отметила, что она не может продолжать разговор без этой информации, поэтому претендент был вынужден уйти. Эта история завирусилась в Reddit, вызвав масштабную дискуссию.

По словам Микки, собеседование на административную должность было запланировано на 9 утра. Он пришел на 30 минут раньше, но ждал больше часа без всяких объяснений или извинений. Когда представительница отдела кадров наконец позвала его в 10 утра, то перед тем еще совершила два телефонных звонка, прежде чем начать разговор.

Неудобные вопросы на собеседовании

"Когда у меня спросили о работе отца, стало как-то неудобно. Честно говоря, в других компаниях об этом не спрашивали. Я волновался, что будет дискриминация на основе биографии, например, семейных обстоятельств", — рассказал он.

Мужчина не получил работу, потому что отказался отвечать на личный вопрос Фото: Pexels

После того как Микки предоставил общую информацию, собеседница давила дальше, требуя конкретики. Кандидат на должность отказался называть, на что получил ответ: "Тогда мы не можем продолжать это интервью".

Вместо того чтобы спорить, мужчина встал и ушел. Размышляя об этом опыте на Reddit, он пожалел потраченного времени. К счастью, на следующий день у индонезийца было собеседование в другой компании, где он получил более позитивный опыт.

Позиция эксперта

Патрис Уильямс-Линдо, генеральный директор компании Career Nomad, прокомментировала эту ситуацию в интервью Newsweek. Она уверена, что Микки принял правильное решение.

"Собеседование — это не просто оценка кандидата, но и проверка культуры и профессионализма компании. Красные флажки были с самого начала: опоздание на собеседование, пренебрежительное поведение и агрессивные вопросы. Когда собеседование переходит на личную территорию, установление границ не просто приемлемо — оно необходимо", — объясняет Уильямс-Линдо.

По ее словам, вопрос о семье кандидата может быть завуалированной попыткой оценить его социально-экономический статус или связи.

"Собеседование — это улица с двусторонним движением, где кандидаты также должны оценивать, соответствует ли компания их ценностям", — резюмирует Патрис.

Напомним, рекрутер Трент Иннес использует необычный метод оценки кандидатов — "тест с чашкой кофе". Этот прием стал неотъемлемой частью его собеседований. Даже самый перспективный претендент может получить отказ, если не справится с этим скрытым испытанием.

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