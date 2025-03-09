Представника покоління Z вигнали зі співбесіди: він не відповів на одне "особисте питання"

Кандидат на посаду відмовився відповідати, на що отримав відповідь від співробітниці відділу кадрів: "Тоді ми не можемо продовжувати це інтерв'ю".

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28-річний Міккі з Бандунга (Індонезія), який належить до покоління Z, не пройшов співбесіду, коли почув "недоречне запитання" про місце роботи його батька. Чоловік відмовився відповідати, однак співробітниця відділу кадрів зазначила, що вона не може продовжувати розмову без цієї інформації, тож претендент був змушений піти. Ця історія завірусилась у Reddit, викликавши масштабне обговорення.

За словами Міккі, співбесіда на адміністративну посаду була запланована на 9 ранку. Він прийшов на 30 хвилин раніше, але чекав більше ніж годину без жодних пояснень чи вибачень. Коли представниця відділу кадрів нарешті покликала його о 10 ранку, то перед тим ще мали два телефонних дзвінки, перш ніж почати розмову.

Незручні питання на співбесіді

"Коли у мене запитали про роботу батька, стало якось незручно. Чесно кажучи, в інших компаніях про це не запитували. Я хвилювався, що буде дискримінація на основі біографії, наприклад, сімейних обставин", — розповів він.

Чоловік не отримав роботу, бо відмовився відповідати на особисте питання Фото: Pexels

Після того, як Міккі надав загальну інформацію, співрозмовниця тиснула далі, вимагаючи конкретики. Кандидат на посаду відмовився називати, на що отримав відповідь: "Тоді ми не можемо продовжувати це інтерв'ю".

Замість того, щоб сперечатися, чоловік встав і пішов. Розмірковуючи про цей досвід на Reddit, він пошкодував змарнованого часу. На щастя, наступного дня індонезієць мав співбесіду в іншій компанії, де отримав позитивніший досвід.

Позиція експертки

Патріс Вільямс-Ліндо, генеральна директорка компанії Career Nomad, прокоментувала цю ситуацію в інтерв'ю Newsweek. Вона впевнена, що Міккі прийняв правильне рішення.

"Співбесіда — це не просто оцінка кандидата, а й перевірка культури та професіоналізму компанії. Червоні прапорці були від самого початку: запізнення на співбесіду, зневажлива поведінка та агресивні запитання. Коли співбесіда переходить на особисту територію, встановлення меж не просто прийнятне — воно необхідне", — пояснює Вільямс-Ліндо.

За її словами, запитання про родину кандидата може бути завуальованою спробою оцінити його соціально-економічний статус або зв'язки.

"Співбесіда — це вулиця з двостороннім рухом, де кандидати також повинні оцінювати, чи відповідає компанія їхнім цінностям", — резюмує Патріс.

Нагадаємо, рекрутер Трент Іннес використовує незвичайний метод оцінки кандидатів — "тест з чашкою кави". Цей прийом став невід'ємною частиною його співбесід. Навіть найперспективніший претендент може отримати відмову, якщо не впорається з цим прихованим випробуванням.

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