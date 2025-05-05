Жінка прийшла на співбесіду й була шокована одним із питань, яке поставив HR

Під час співбесіди у компанії, що займається розробкою програмного забезпечення, жінці поставили недоречне й незаконне запитання. У кандидатки поцікавились, чи планує вона мати дітей у найближчі кілька років.

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Вона була здивована цим й поділилась своїм досвідом на Reddit. Допис відразу став популярним, зібрав понад 43 тисячі реакцій й понад 4 тисяч коментарів.

За словами кандидатки, співбесіда на посаду старшої розробниці спочатку проходила дуже успішно. Вона зазначила, що технічна оцінка та управлінська частина були на високому рівні, а запропонована зарплата відповідала її очікуванням. Однак позитивна атмосфера зникла вмить, коли директорка з персоналу поставила запитання, яке жінка назвала приголомшливим.

"Чи не могли б ви сказати, чи плануєте ви мати дітей у найближчі кілька років?", — запитали у неї.

Кандидатка зізналася, що спершу подумала, що їй почулось, і попросила повторити. Та HR лише уточнила, що хоче дізнатися про ситуацію з плануванням сім’ї для "внутрішнього планування команди".

Жінка відповіла, що їй некомфортно обговорювати такі речі, адже це запитання є недоречним і у багатьох випадках незаконним у процесі найму. HR-менеджерка, за її словами, щиро здивувалась, коли їй на це вказали.

"Уся позитивна атмосфера співбесіди одразу зникла. Я подякувала їй за час, але зазначила, що в мене є занепокоєння щодо корпоративної культури, у якій подібні питання вважаються прийнятними", — написала кандидатка.

У кінці свого посту вона запитала користувачів сайту, чи хтось стикався з подібним у сфері технологій останнім часом. Жінка зізналась, що вагається, чи варто скаржитися офіційно, чи просто рухатися далі.

Користувачі поділилися власними історіями та порадами. Дехто розповідав, що стикався з подібним. Люди також радили поскаржитись в Міністерство праці та повідомляти до вищого керівництва.

Нагадаємо, нещодавно засновник технологічної компанії зіткнувся з ситуацією, коли під час онлайн-співбесіди жінка відмовилася зняти фільтр. Після зауваження кандидатка просто змінила фільтр на інший.

Нещодавно представника покоління Z вигнали зі співбесіди. Причиною стало те, що він не відповів на одне "особисте питання".