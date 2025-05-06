Чоловік прийшов на співбесіду й не був готовий до побаченого: він провалився "в перші 5 хвилин"

Кандидату майже одразу відмовили у працевлаштуванні через його зневажливе ставлення до "секретарки", яка насправді виявилася менеджеркою з підбору персоналу.

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Таку історію розповіли на Reddit.

За словами автора посту, чоловік, який претендував на вакансію, зайшов до офісу компанії та зустрівся з секретаркою, яка привітно його зустріла. Він зневажливо поставився до жінки. Вона привітала його, і він ледь подивився їй у вічі.

Вона спробувала зав'язати з ним розмову, однак не отримала від кандидата ніякого зорового контакту, ніякого інтересу до розмови з нею. Чоловік не зрозумів, що працівниця насправді була менеджеркою з найму.

Згодом секретарка запросила його до конференц-зали й пояснила, що в компанії цінна і гідна поваги кожна людина. Через його спілкування з "секретарем" менеджер із найму подумав, що чоловік не підходить на це місце. На цьому співбесіду було завершено — менш ніж через 5 хвилин після початку.

Автор посту додав, що чоловік звертався до секретарки так, ніби вона була нижчою за нього. Коли він думав, що розмовляє з особою, яка ухвалює рішення, кандидат повністю змінився — він став дружнім, відкритим, розслабленим.

"Посада передбачає спілкування з клієнтами, де вирішальне значення мають доброзичливість, відкритість та комунікабельність", — додав автор посту.

Раніше Фокус писав, що під час співбесіди у компанії, що займається розробленням програмного забезпечення, жінці поставили недоречне й незаконне запитання. У кандидатки поцікавились, чи планує вона мати дітей у найближчі кілька років.

До цього у Відні університет вперше зарахував до себе штучний інтелект, як студента. Той пройшов усі необхідні відбори від подання портфоліо до проходження співбесіди.