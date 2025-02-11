Мужчина проходил собеседование онлайн и не знал, что происходит у него за спиной (видео)

Дафф и Нильссон рассказывают, что этот смешной случай точно отражает их стиль жизни как двух музыкантов, а "игривая динамика сальсы" проникает в каждый аспект их отношений.

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Руби Дафф из Лондона (Великобритания) случайно попала в кадр во время делового видеозвонка своего бойфренда, актера и музыканта Мелкера Нильссона. Молодой человек как раз проходил прослушивание в Zoom для рекламы шведских напитков. Курьезный фрагмент стал вирусным в TikTok, собрав большое количество просмотров и лайков.

Дафф и Нильссон, обоим по 20 лет, рассказывают, что этот смешной случай точно отражает их стиль жизни как двух музыкантов, а "игривая динамика сальсы" проникает в каждый аспект их романтических отношений.

Девушка в кадре

"Я услышала голос в гостиной, поэтому решила, что это очередная репетиция FaceTime. Часто влезаю в кадр, чтобы поздороваться, поэтому это было привычное поведение с моей стороны. Именно поэтому я станцевала сальсу в комнате, пытаясь присоединиться к веселью", — объясняет Дафф.

В какой-то момент девушка заметила, что возлюбленный пытается скрыть ее присутствие в кадре.

Руби влезла в кадр во время прослушивания Фото: TikTok

"Потом до меня наконец дошло, что это, видимо, что-то серьезное, поэтому незаметно выползла из поля зрения, пока песня не закончилась", — добавляет она.

Несмотря на то, что прослушивание оказалось на грани срыва, Нильссон не рассердился, а наоборот начал смеяться. "Держу пари, что мы попадем на прослушивание. По крайней мере, мы будем выделяться", — прокомментировал инцидент парень, который играет на бас-гитаре и саксофоне.

Получил работу

И действительно — прослушивание прошло успешно. Мелкер и его напарник получили работу. Рекламный ролик уже вышел в эфир.

"Каждый раз, когда мы видим эту рекламу, то сразу начинаем смеяться. Я обычно танцую сальсу. Вместе с тем, урок усвоен. Теперь знаю, что не стоит заходить в гостиную, если слышу живую музыку", — говорит Руби в интервью Newsweek.

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