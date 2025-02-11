Чоловік проходив співбесіду онлайн й не знав, що відбувається у нього за спиною (відео)

Дафф і Нільссон розповідають, що цей смішний випадок точно відображає їхній стиль життя як двох митців-музикантів, а "грайлива динаміка сальси" проникає у кожен аспект стосунків.

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Рубі Дафф з Лондона (Велика Британія) випадково потрапила у кадр під час ділового відеодзвінка свого бойфренда, актора та музиканта Мелкера Нільссона. Молодий чоловік саме проходив прослуховування в Zoom для реклами шведських напоїв. Курйозний фрагмент став вірусним у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

Дафф і Нільссон, обом по 20 років, розповідають, що цей смішний випадок точно відображає їхній стиль життя як двох митців-музикантів, а "грайлива динаміка сальси" проникає в кожен аспект романтичних стосунків.

Дівчина у кадрі

"Я почула голос у вітальні, тож вирішила, що це чергова репетиція FaceTime. Часто влажу в кадр, щоб привітатися, тож це була звична поведінка з мого боку. Саме тому я станцювала сальсу в кімнаті, намагаючись приєднатися до веселощів", — пояснює Дафф.

У якийсь момент дівчина помітила, що коханий намагається приховати її присутність у кадрі.

Рубі влізла у кадр під час прослуховування Фото: TikTok

"Потім до мене нарешті дійшло, що це, мабуть, щось серйозне, тож непомітно виповзла геть з поля зору, поки пісня не закінчилася", — додає вона.

Попри те, що прослуховування опинилося на грані зриву, Нільссон не розсердився, а навпаки почав сміятися. "Б'юся об заклад, що ми потрапимо на прослуховування. Принаймні, ми будемо виділятися", — прокоментував інцидент хлопець, який грає на бас-гітарі та саксофоні.

Отримав роботу

І справді — прослуховування пройшло успішно. Мелкер та його напарник отримали роботу. Рекламний ролик уже вийшов в ефір.

"Щоразу, коли ми бачимо цю рекламу, то відразу починаємо сміятися. Я зазвичай танцюю сальсу. Разом з тим, урок засвоєний. Тепер знаю, що не варто заходити до вітальні, якщо чую живу музику", — каже Рубі в інтерв’ю Newsweek.

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