Полиция перекрыла одну из дорог в США из-за обычной зубной пасты (фото)

В американском городке Эшборо полиция перекрыла одну из дорог, на которой произошел ряд ДТП. Вероятной причиной правоохранители называют обычную зубную пасту, которая по неизвестным причинам оказалась на проезжей части.

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Очевидцы заявили, что на самом пути они чувствовали запах мяты, а поверхность дороги была скользкой, говорится в сообщении правоохранителей в Facebook.

Инцидент произошел в среду, 23 июля, на перекрестке нескольких дорог. Об инциденте местных копов известили граждане, которые попали в незначительные происшествия из-за скользкого покрытия трассы.

На дорогой заметны следы опилок и зубной пасты Фото: Facebook Следы от пасты и опилок на перекрестке Фото: Facebook

Также свидетели добавили, что на дороге чувствовался запах мяты, а когда правоохранители изучили само покрытие, то обнаружили остатки зубной пасты.

"Разлитая зубная паста, смешанная с опилками, может и пахнет приятно, но точно очень скользкая", — сообщили в ведомстве.

Сейчас точных причин, почему произошел ряд аварий, и кто или что могло вызвать разлив зубной пасты, не указывается. В комментариях к посту полиции внимательные комментаторы подозревают, что это могут быть промышленные опилки или остатки хвойных деревьев, которые использовались местными лесозаготовительными фирмами.

Деревообрабатывающие и лесозаготовительные компании в радиусе 50 км возле Эшборо Фото: Bing Maps

Из открытых источников известно, что вблизи Эшборо расположено несколько компаний, которые занимаются деревообработкой. В течение дня перекресток и сами дороги были открыты заново, сейчас полиция проводит расследование в рамках этой истории.

Ранее Фокус сообщал, что копы преследовали "подозреваемую" на скоростной трассе. Некоторые юзеры отметили, что "подозреваемая" умело избегала преследования от правоохранителей, как в серии игр Need For Speed.

Впоследствии стало известно, как супруги встретили по дороге неожиданного "попутчика". Канадка Келли Паксиан вместе с мужем ехала по лесной дороге на работу, когда случайно им не попался лесной житель.