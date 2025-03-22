"Need For Speed отдыхает": копы преследовали "подозреваемую" на скоростной трассе (видео)

Рядовые американцы поблагодарили копов за то, что они спасли испуганное животное. Некоторые юзеры отметили, что "подозреваемая" умело избегала преследования от правоохранителей, как в серии игр Need For Speed.

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В американском штате Огайо произошла курьезная ситуация, когда полицейские города Акрон были вынуждены преследовать козу, которая по неизвестным причинам оказалась на скоростном шоссе. Впоследствии копам удалось поймать испуганное животное, как свидетельствует запись с камер полицейских.

В сообщении местной полиции указано, что эта история произошла вечером 14 марта. Вечером после 21:00, в службу 911 начали поступать звонки, что водители на одной из скоростных трасс города видели козу, которая бегала между полосами дорожного движения.

На записи с камер копов можно увидеть, что коза неоднократно "убегала" от своих преследователей, убегая то к бетонному бордюру, то в чащу неподалеку. После нескольких неудачных попыток копы смогли поймать пружинящее животное через 30 минут, судя по времени на бодикамерах.

"Сотрудникам полиции Акрона удалось поймать козу. Впоследствии они обнаружили, что на ней нет бирок, чипов или отметок, которые бы указывали на владельца", — сообщают правоохранители, добавив, что животное поместили в машину, а представители службы защиты животных отвезли животное на ферму.

Сами копы в шутку назвали козу "Беглянка" по аналогии с известным фильмом "Беглец" (The Fugitive) 1993 года с Харрисоном Фордом в главной роли. В то же время в комментариях к посту полицейских Акрона, пользователи были рады тому, что животное осталось невредимым, а полицейские профессионально выполнили свою работу.

Самыми популярными сообщениями под постом местной полиции были следующие:

"Бедная коза. Я с ужасом смотрела, как испуганное животное бегало туда-сюда. Хорошо, что полиция спасла ее";

"NFS отдыхает. Хорошо, что животное спасли, но это напоминание всем: не гоняйте на трассах, это — опасно!";

"Я то сам нервничаю, когда еду на скоростном шоссе. Представляю, что коза пережила в эти моменты";

"Копы вообще молодцы: аккуратно поймали животное, проверили его и отправили на ферму";

"Вот у меня вопрос — как она там оказалась, а? Не пойму, как и откуда";

"А коза довольно ловко убегала, как настоящая уличная гонщица. Ее никнейм точно соответствует ее натуре".

Ранее сообщалось, как питбуль подстрелил хозяина, когда тот был в постели с девушкой. Пуля задела у мужчины верхнюю часть левого бедра. В некритическом состоянии его доставили в больницу.

Впоследствии стало известно, что 4-летний мальчик позвонил в полицию. Ребенок позвонил в службу спасения и попросил посадить маму в тюрьму из-за того, что она "плохая" и непослушная. Полицейские отреагировали на вызов.