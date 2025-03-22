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"Need For Speed відпочиває": копи переслідували "підозрювану" на швидкісній трасі (відео)

поліція козел
Фото: скриншот из Facebook | Поліція штату Огайо намагалася затримати "порушницю" на швидкісній трасі

Пересічні американці подякували копам за те, що вони врятували перелякану тварину. Деякі юзери відзначили, що "підозрювана" вміло уникала переслідування від правоохоронців, як у серії ігор Need For Speed.

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В американському штаті Огайо сталася курйозна ситуація, коли поліцейські міста Акрон були змушені переслідувати козу, яка з невідомих причин опинилася на швидкісному шосе. Згодом копам вдалося впіймати перелякану тварину, як свідчить запис з камер поліцейських.

В повідомленні місцевої поліції вказано, що ця історія сталася ввечері 14 березня. Ввечері після 21:00, до служби 911 почали надходити дзвінки, що водії на одній зі швидкісних трас міста бачили козу, яка бігала поміж смугами дорожнього руху.

На запису з камер копів можна побачити, що коза неодноразово "втікала" від своїх переслідувачів, тікаючи то до бетонного бордюру, то в хащі неподалік. Після кількох невдалих спроб копи змогли впіймати прутку тварину через 30 хвилин, судячи з часу на бодікамерах.

"Співробітникам поліції Акрона вдалося спіймати козу. Згодом вони виявили, що на ній немає бирок, чипів чи позначок, які б вказували на власника", — повідомляють правоохоронці, додавши, що тварину помістили в машину, а представники служби захисту тварин відвезли тварину на ферму.

Самі копи жартома назвали козу "Втікачка" за аналогією до відомого фільму "Втікач" (The Fugitive) 1993 року з Гаррісоном Фордом у головній ролі. Водночас у коментарях до посту поліцейських Акрона, користувачі були раді тому, що тварина залишилася неушкодженою, а поліцейські професійно виконали свою роботу.

Найпопулярнішими дописами під постом місцевої поліції були наступні:

  • "Бідна коза. Я з жахом дивилася, як перелякана тварина бігала туди-сюди. Добре, що поліція врятувала її";
  • "NFS відпочиває. Добре, що тварину врятували, але це нагадування всім: не ганяйте на трасах, це — небезпечно!";
  • "Я то сам нервую, коли їду на швидкісному шосе. Уявляю, що коза пережила в ці моменти";
  • "Копи взагалі молодці: акуратно впіймали тварину, перевірили її та відправили на ферму";
  • "От у мене питання — як вона там опинилася, а? Не второпаю, як і звідки";
  • "А коза доволі вправно втікала, наче справжня вулична гонщиця. Її нікнейм точно відповідає її натурі".

Раніше повідомлялося, як пітбуль підстрелив господаря, коли той був у ліжку з дівчиною. Куля зачепила у чоловіка верхню частину лівого стегна. У некритичному стані його доправили до лікарні.

Згодом стало відомо, що 4-річний хлопчик зателефонував до поліції. Дитина зателефонувала до служби порятунку та попросила посадити маму у в'язницю через те, що вона "погана" та неслухняна. Поліцейські відреагували на виклик.