"Need For Speed відпочиває": копи переслідували "підозрювану" на швидкісній трасі (відео)

Пересічні американці подякували копам за те, що вони врятували перелякану тварину. Деякі юзери відзначили, що "підозрювана" вміло уникала переслідування від правоохоронців, як у серії ігор Need For Speed.

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В американському штаті Огайо сталася курйозна ситуація, коли поліцейські міста Акрон були змушені переслідувати козу, яка з невідомих причин опинилася на швидкісному шосе. Згодом копам вдалося впіймати перелякану тварину, як свідчить запис з камер поліцейських.

В повідомленні місцевої поліції вказано, що ця історія сталася ввечері 14 березня. Ввечері після 21:00, до служби 911 почали надходити дзвінки, що водії на одній зі швидкісних трас міста бачили козу, яка бігала поміж смугами дорожнього руху.

На запису з камер копів можна побачити, що коза неодноразово "втікала" від своїх переслідувачів, тікаючи то до бетонного бордюру, то в хащі неподалік. Після кількох невдалих спроб копи змогли впіймати прутку тварину через 30 хвилин, судячи з часу на бодікамерах.

"Співробітникам поліції Акрона вдалося спіймати козу. Згодом вони виявили, що на ній немає бирок, чипів чи позначок, які б вказували на власника", — повідомляють правоохоронці, додавши, що тварину помістили в машину, а представники служби захисту тварин відвезли тварину на ферму.

Самі копи жартома назвали козу "Втікачка" за аналогією до відомого фільму "Втікач" (The Fugitive) 1993 року з Гаррісоном Фордом у головній ролі. Водночас у коментарях до посту поліцейських Акрона, користувачі були раді тому, що тварина залишилася неушкодженою, а поліцейські професійно виконали свою роботу.

Найпопулярнішими дописами під постом місцевої поліції були наступні:

"Бідна коза. Я з жахом дивилася, як перелякана тварина бігала туди-сюди. Добре, що поліція врятувала її";

"NFS відпочиває. Добре, що тварину врятували, але це нагадування всім: не ганяйте на трасах, це — небезпечно!";

"Я то сам нервую, коли їду на швидкісному шосе. Уявляю, що коза пережила в ці моменти";

"Копи взагалі молодці: акуратно впіймали тварину, перевірили її та відправили на ферму";

"От у мене питання — як вона там опинилася, а? Не второпаю, як і звідки";

"А коза доволі вправно втікала, наче справжня вулична гонщиця. Її нікнейм точно відповідає її натурі".

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