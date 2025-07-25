Поліція перекрила одну з доріг у США через звичайну зубну пасту (фото)

В американському містечку Ешборо поліція перекрила одну з доріг, на якій трапилася низка ДТП. Ймовірною причиною правоохоронці називають звичайну зубну пасту, яка з невідомих причин опинилася на проїжджій частині.

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Очевидці заявили, що на самому шляху вони відчували запах м'яти, а поверхня дороги була слизькою, йдеться в повідомленні правоохоронців у Facebook.

Інцидент стався в середу, 23 липня, на перехресті кількох доріг. Про інцидент місцевих копів сповістили громадяни, які потрапили в незначні пригоди через ковзке покриття траси.

На дорогі помітні сліди тирси та зубної пасти Фото: Facebook Сліди від пасти та тирси на перехресті Фото: Facebook

Також свідки додали, що на дорозі відчувався запах м'яти, а коли правоохоронці вивчили саме покриття, то виявили рештки зубної пасти.

"Розлита зубна паста, змішана з тирсою, може й пахне приємно, але точно дуже слизька", — повідомили у відомстві.

Наразі точних причин, чому сталася низка аварій, та хто чи що могло спричинити розлив зубної пасти, не вказується. У коментарях до посту поліції уважні коментатори підозрюють, що це може бути промислова тирса або рештки хвойних дерев, які використовувалися місцевими лісозаготівельними фірмами.

Деревообробні та лісозаготівельні компанії в радіусі 50 км біля Ешборо Фото: Bing Maps

З відкритих джерел відомо, що поблизу Ешборо розташовано кілька компаній, які займаються деревообробкою. Протягом дня перехрестя та самі дороги були відкриті заново, наразі поліція проводить розслідування в рамках цієї історії.

Раніше Фокус повідомляв, що копи переслідували "підозрювану" на швидкісній трасі. Деякі юзери відзначили, що "підозрювана" вміло уникала переслідування від правоохоронців, як у серії ігор Need For Speed.

Згодом стало відомо, як подружжя зустріло дорогою неочікуваного "попутника". Канадка Келлі Паксіан разом з чоловіком їхала лісовою дорогою на роботу, коли випадково їм не трапився лісовий мешканець.