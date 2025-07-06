"Підкинете?": подружжя зустріло лісовою дорогою неочікуваного "попутника" (відео)

Канадка Келлі Паксіан разом з чоловіком їхала лісовою дорогою на роботу, коли випадково їм не трапився лісовий мешканець. Тварина підійшла до людей та явно цікавилася пасажирами у машині, а ролик з поведінкою ссавця став вірусним у соціальних мережах.

Related video

Ролик з неочікуваним "гостем з лісу" було оприлюднено ще 22 червня, однак лише зараз відео в Instagram стало доволі вірусним.

Ролик з лосем набрав 2.7 млн переглядів, понад 180 тис. лайків і сотні коментарів. У дописі до відео, пані Паксіан розповідає, що давно працює у сфері сафарі та багато часу провела серед дикої природи. Однак те, що сталося того ранку, її здивувало, адже інколи "трапляється певна зустріч" з тваринами, і все відбувається "наче за новими правилами".

"Цей лось просто стрімко підійшов до нашої машини, і ми аж ніяк не могли передбачити, що він засуне свою кляту голову в машину! У той момент я була настільки шокована, що навіть не наважилася завести авто, аби його не злякати (враховуючи, що його шия вже була всередині)", — згадує жінка.

За словами канадки, вони вирішили з чоловіком не робити різких та зайвих рухів, аби лось самостійно пішов далі. За час, поки вони знімали кадри та сиділи в машині, вони навіть "не позіхнули".

"Він був дуже спокійний, цікавий, зацікавлений у своєму ранковому маршруті. Спершу, здається, він злизував сіль чи вологу з машини, а потім зацікавився теплим повітрям, яке виходило з вентиляції. На моїх дверцятах досі є слина лося, а всім іншим не раджу повторювати це вдома", — іронічно написала пані Паксіан.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, багато з юзерів відзначили інтелігентність й акуратність тварини, а також її зацікавлення людьми в машині. Також дописувачі вирішили пожартували над комічною ситуацією, придумавши репліки для лісового мешканця.

Найбільше користувачам сподобалися наступні репліки:

"Уявляю, як лось засунув голову у машину, а потім каже: "Підкинете?". Таке б могло бути";

"Ви б краще зачинили вікна перед тим. Добре, що все обійшлося";

"Лосю треба було до Онтаріо, попросив його підкинути";

"Ці канадські ліси тим і цікаві, що не знаєш, кого може зустріти";

"Поведінка лося показує, що він — добра тварина. Спокійно підійшов, глянув і пішов у справах далі".

Раніше Фокус повідомляв, як лось проник в автосалон і розбив кілька авто. Допитлива тварина зайшла в магазин уживаних автомобілів. Збиток від копит оцінили в $20 тисяч.

Згодом стало відомо, що мільйони людей дивляться на міграцію шведських лосів. Телеканал SVT славиться своїми заспокійливими програмами, хітами серед яких стали в'язальний марафон, дрова, що горять, і лосось, що плаває.