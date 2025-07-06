"Подбросите?": супруги встретили по лесной дороге неожиданного "попутчика" (видео)

Канадка Келли Паксиан вместе с мужем ехала по лесной дороге на работу, когда случайно им не попался лесной житель. Животное подошло к людям и явно интересовалось пассажирами в машине, а ролик с поведением млекопитающего стал вирусным в социальных сетях.

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Ролик с неожиданным "гостем из леса" был обнародован еще 22 июня, однако только сейчас видео в Instagram стало довольно вирусным.

Ролик с лосем набрал 2.7 млн просмотров, более 180 тыс. лайков и сотни комментариев. В заметке к видео, госпожа Паксиан рассказывает, что давно работает в сфере сафари и много времени провела среди дикой природы. Однако то, что произошло в то утро, ее удивило, ведь иногда "случается определенная встреча" с животными, и все происходит "как по новым правилам".

"Этот лось просто стремительно подошел к нашей машине, и мы никак не могли предвидеть, что он засунет свою чертовую голову в машину! В тот момент я была настолько шокирована, что даже не решилась завести авто, чтобы его не испугать (учитывая, что его шея уже была внутри)", — вспоминает женщина.

По словам канадки, они решили с мужем не делать резких и лишних движений, чтобы лось самостоятельно пошел дальше. За время, пока они снимали кадры и сидели в машине, они даже "не зевнули".

"Он был очень спокойным, интересным, заинтересованным в своем утреннем маршруте. Сначала, кажется, он слизывал соль или влагу из машины, а потом заинтересовался теплым воздухом, который выходил из вентиляции. На моей дверце до сих пор есть слюна лося, а всем остальным не советую повторять это дома", — иронично написала госпожа Паксиан.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, многие из юзеров отметили интеллигентность и аккуратность животного, а также его заинтересованность людьми в машине. Также юзеры решили пошутили над комичной ситуацией, придумав реплики для лесного жителя.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Представляю, как лось засунул голову в машину, а потом говорит: "Подбросите?". Такое бы могло быть";

"Вы бы лучше закрыли окна перед тем. Хорошо, что все обошлось";

"Лосю надо было в Онтарио, попросил его подбросить";

"Эти канадские леса тем и интересны, что не знаешь, кого может встретить";

"Поведение лося показывает, что он — доброе животное. Спокойно подошел, посмотрел и пошел по делам дальше".

Ранее Фокус сообщал, как лось проник в автосалон и разбил несколько авто. Любознательное животное зашло в магазин подержанных автомобилей. Ущерб от копыт оценили в $20 тысяч.

Впоследствии стало известно, что миллионы людей смотрят на миграцию шведских лосей. Телеканал SVT славится своими успокаивающими программами, хитами среди которых стали вязальный марафон, горящие дрова и плавающий лосось.