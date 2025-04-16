Трансляция идет уже три недели: миллионы людей смотрят на миграцию шведских лосей

Телеканал SVT славится своими успокаивающими программами, хитами среди которых стали вязальный марафон, горящие дрова и плавающий лосось. Теперь миллионы следят за тем, как огромное стадо лосей переправляется через реку. В прошлом году их было 87.

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Об этом пишет The Guardian.

Миграция лосей стала настоящим хитом

Большую часть времени на трансляции ничего особенного не происходит. Камеры показывают широкую северную реку, которая течет по нетронутому лесу из елей и сосен. Но уже шестой год подряд трансляция привлекает миллионы зрителей.

Когда Den stora älgvandringen (что по-разному переводится как "Великая миграция лосей" или "Великий поход лосей") впервые вышел в эфир на платформе по запросу общественного вещателя SVT в 2019 году, его посмотрели почти миллион человек. В прошлом году их число составило 9 миллионов.

В этом году зрителей станет еще больше. Учитывая положение дел в мире, трехнедельная круглосуточная прямая трансляция нескольких сотен лосей, осторожно пересекающих реку Онгерман на севере Швеции, чтобы добраться до своих летних пастбищ, может оказаться именно тем, что нужно зрителям.

Выпуск шоу в 2025 году стартовал на целую неделю раньше из-за более теплой, чем обычно, весенней погоды.

"Вокруг много лосей. Они ждут нас. Нам пришлось приспособиться. Но все должно быть в порядке", — сказал продюсер Стефан Эдлунд телеканалу SVT.

По словам Эдлунда, команда программы из 15 человек, работающая в диспетчерской в ​​Умео, в 600 км к северу от Стокгольма, уже проложила большую часть из 20 000 метров кабелей и установила более 30 удаленных видеокамер и камер ночного видения.

Поклонники шоу уже говорят, что готовы.

62-летняя Улла Мальмгрен, одна из преданных фанаток, сказала, что запаслась кофе и готовой едой на все время, чтобы не упустить ни минуты. "Спать? Забудьте об этом. Я не сплю", — сказала она.

Шоу и его успех являются частью растущей тенденции "медленного телевидения", пионером которой, по мнению некоторых, был покойный американский поп-художник Энди Уорхол, чей фильм "Сон" 1964 года показал поэта Джона Джорно, спящего в течение пяти часов и 20 минут.

Совсем недавно эта концепция получила развитие в предварительно записанном репортаже Bergensbanen норвежской телекомпании NRK , в котором поминутно демонстрировалась семичасовая поездка на поезде из Бергена в Осло с архивными кадрами, чтобы оживить время, проведенное в 182 туннелях линии.

Около 20% населения Норвегии смотрели его хотя бы один раз. Два года спустя примерно половина 5,5-миллионного населения страны посмотрела хотя бы часть трансляций NRK — на этот раз в прямом эфире и без остановок — о 134-часовом морском путешествии из Бергена в Киркенес.

С тех пор вещатель выпускал в эфир как минимум одно медленное телешоу в год, включая 18 часов плавания лосося вверх по течению, 12 часов сжигания дров, 24 часа академических лекций о конституции и 12-часовой марафон по вязанию.

Вещатели в Испании, Португалии, Франции, Великобритании, Австралии и других странах последовали их примеру. В Утрехте, Нидерланды, прямая трансляция с подводной камеры позволяет зрителям позвонить в виртуальный дверной звонок и пропустить нерестящуюся рыбу через шлюз.

Трансляция миграции лосей привлекает миллионы зрителей

Медленное телевидение показывает происходящее в том темпе, в котором оно воспринимается, а не ускоренное посредством сюжета и монтажа. Его привлекательность, по словам экспертов в области СМИ, заключается именно в успокаивающем отсутствии постановочного напряжения и драмы.

"Это становится странным образом захватывающим, потому что не происходит ничего катастрофического, ничего выдающегося. Но в этот момент каждую минуту происходит что-то очень прекрасное", — сказала Аннет Хилл, профессор медиа и коммуникаций.

Конечно, иногда что-то случается. SVT даже отправляет push-уведомление, когда появляется первый лось во время Великой миграции лосей, и запускает на экране счетчик, показывающий, сколько лосей сумели пересечь реку, которая может быть опасной.

В прошлом году камеры программы запечатлели 87 благополучно переправившихся лосей.

Напомним, ранее Фокус писал о вымерших ирландских лосях, которые обладали невероятно огромными рогами. Необычные придатки древнего чудища достигали в длину 3,6 метра от кончика до кончика и выглядели весьма впечатляюще. Однако ученые до сих пор не могут понять, чем вызваны столь впечатляющие размеры рогов.