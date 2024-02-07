Самые большие рога на Земле. Никто не знает, почему у древних лосей они достигали 3,5 м в длину

Исследователи ранее полагали, что крупные размеры тела могут объяснить столь крупные придатки животного, однако новое исследование предполагает, что это не так.

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Ирландские лоси представляют собой огромных вымерших оленей, обладающих парой невероятно больших рогов. Необычные придатки древнего чудища достигали в длину 3,6 метра от кончика до кончика и выглядели весьма впечатляюще. Однако ученые до сих пор не могут понять, чем вызваны столь впечатляющие размеры придатков, пишет IFLScience.

Ранее ученые полагали, что невероятный размер рогов связан с впечатляющими размерами самих животных, однако новое исследование показывает, что это вовсе не так. Исследования показывают, что ирландский лось (Megaloceros giganteus) был самым большим из всех, что обитали в Европе, а также одним из самых больших в мире — его высота в холке составляла около 2 метров. Известно, что ареал обитания этих животных простирался по всей Евразии в плейстоцене, от Ирландии до озера Байкал в Сибири, однако около 8 000 лет назад они вымерли.

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Десятилетиями огромные рога вымершего оленя вызывали эволюционные спекуляции. В 1970-х годах биолог Джей Гулд предположил, что тайна невероятно больших размеров в связана с размером самого животного и результатом "положительной аллометрии". Простыми словами более крупные олени имеют пропорционально более крупные рога.

Однако авторы нового исследования обнаружили нечто, что противоречит теории Гулда. Ученые провели дополнительный анализ и обнаружили нечто противоречивое: команда использовала положительную аллометрию и предсказала, что объем рогов ирландского лося должен был бы составлять 17,5 литров, тогда как в действительности средний наблюдаемый объем достигал невероятных 25,5 литров.

Таким образом ученые пришли к выводу, что положительная аллометрия вовсе не может быть единственным фактором, делающим рога ирландски лосей столь большими. По словам автора нового исследования Томаса Хансена из Университета Осло, сложно сказать, что Гулд был полностью неправ, аллометрия по-прежнему играет в этом вопросе важную роль, однако не она одна.

Авторы исследования предполагают, что за эволюцией рогов ирландских оленей стоят и другие факторы, однако в данный момент ученые не могут сказать какие именно. Например, профессор Адриан Листер, эксперт по вымершей мегафауне из лондонского Музея естественной истории, утверждает, что важную роль в эволюции рогов также сыграл половой отбор. Вероятно, более крупные рога позволяли самцам отыскать себе пару.

Поскольку ирландские лоси вымерли 8000 лет назад, чрезвычайно сложно изучить их брачное поведение. Некоторые исследователи также считают, что именно рога могли сыграть роль и в вымирании вида, так как требовалось слишком много ресурсов и адаптаций, чтобы обеспечить выживание.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему у оленя Санта-Клауса красный нос.