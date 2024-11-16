Лось-вандал проник в автосалон и разбил два раритетных BMW (видео)

Любопытное животное зашло в магазин б/у-автомобилей. Ущерб от копыт оценили в $20 тысяч.

Огромный лось пробрался на склад магазина с подержанными автомобилями и устроил там своеобразный "краш-тест". Видео нападения опубликовала шведская компания Schmiedmann.

Инцидент произошел, когда генеральный директор компании, специализирующаяся на марке BMW Виктор Эртегрен собирался поставить на зиму в ангар свой катер. Находясь там, он услышал внутри шум.

Спрятавшись, он успел заснять, как животное встает на задние ноги и бьет передними копытами по капоту недавно отреставрированного BMW 850i, проделав дыру в передней панели и поцарапав краску.

Также лось успел повредить одну из машин сотрудников компании, после чего покинул гараж, пересек оживленное шоссе и исчез в лесу.

В результате инцидента, как подсчитали в магазине, лось нанес ущерб на сумму около 20 000 долларов.

Напомним, несколько страховых компаний в США были обмануты мошенниками почти на $142 тысячи. Аферисты утверждали, что их транспортные средства подверглись нападению медведя и хотели получить компенсацию. Однако расследование установило, что "медведь" на самом деле был человеком в костюме животного.

Также Фокус писал, что смотрители национальных парков в Канаде попросили водителей не разрешать лосям облизывать их автомобили, даже если им этого очень хочется.