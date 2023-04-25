Все ради попкорна: лось забрел в кинотеатр, чтобы перекусить (видео)

Работники Kenai Cinemas подтвердили, что животное забрело в фойе кинотеатра, порылось в мусоре, съело попкорн и засунуло свою морду в коробку из "Хэппи Мил" от McDonald's, после чего просто ушло.

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В городе Кенай, Аляска (США), лось забрел в кинотеатр, чтобы полакомиться попкорном и другими закусками. Эта сцена была снята на видео. Об этом рассказывает UPI.

Компания Kenai Cinemas подтвердила, что лось забрел в фойе кинотеатра, порылся в мусоре, съел попкорн и засунул свою морду в коробку из "Хэппи Мил" от McDonald's, после чего ушел.

Одна из сотрудников записала видео, как животное вошло в здание. На записи слышно, как она зовет менеджера Рики Блэка, который сказал, что в это время работал наверху.

"Она была за прилавком. Лось не представлял для нее непосредственной опасности. Она говорила, что хватит смеяться", — рассказал Блэк в интервью газете Alaska Daily News о своей сотруднице.

Сотрудники кинотеатра начали кричать на дикое животное и стучали по стенам, пока оно не ушло с коробкой на морде.

Ник Фаулер, биолог из Департамента рыбы и дичи Аляски, сказал, что лоси обычно питаются ветками, листьями и другими растительными материалами.

"Я не знаю, полезен ли "Хэппи Мил" для лося или нет. Однако я могу с уверенностью сказать, что он не входит в его естественный рацион", — рассказал специалист.

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