Все заради попкорну: лось зайшов до кінотеатру, щоб перекусити (відео)

Працівники Kenai Cinemas підтвердили, що тварина забрела у фоє кінотеатру, порилася у смітті, з'їла попкорн і засунула свою морду в коробку з "Хеппі Міл" від McDonald's, після чого просто пішла.

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У місті Кенай, Аляска (США), лось забрів у кінотеатр, щоб поласувати попкорном та іншими закусками. Ця сцена була знята на відео. Про це розповідає UPI.

Компанія Kenai Cinemas підтвердила, що лось забрів у фоє кінотеатру, порився у смітті, з'їв попкорн і засунув свою морду в коробку з "Хеппі Міл" від McDonald's, після чого пішов.

Одна зі співробітників записала відео, як тварина увійшла до будівлі. На записі чути, як вона кличе менеджера Рікі Блека, який сказав, що на той час працював нагорі.

"Вона була за прилавком. Лось не був для неї безпосередньою небезпекою. Вона говорила, що досить сміятися", — розповів Блек в інтерв'ю газеті Alaska Daily News про свою співробітницю.

Співробітники кінотеатру почали кричати на дику тварину і стукали по стінах, поки вона не пішла з коробкою на морді.

Нік Фаулер, біолог з Департаменту риби та дичини Аляски, сказав, що лосі зазвичай харчуються гілками, листям та іншими рослинними матеріалами.

"Я не знаю, чи корисний "Хеппі Міл" для лося чи ні. Однак я можу з упевненістю сказати, що він не входить до його природного раціону", — розповів фахівець.

Раніше Фокус писав, що в Індії папуга допомогла розкрити вбивство 9-річної давності. У 2014 році Віджай Шарма повернувся додому і виявив, що його дружину Нілам було вбито. Поліція не могла знайти жодних доказів, поки домашній папуга не почав вигукувати ім'я племінника Ашу.

Також повідомлялося, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах цивільної безпеки, навіть якщо людина не постраждала.