Опасное прикосновение. Ученые просят не давать лосям облизывать машины — это опасно

Сотрудники канадских национальных парков выступили с неожиданной просьбой — не подпускать животных к машинам и ни в коем случае не давать им облизывать авто.

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С наступлением зимы смотрители национальных парков Канады выступили с неожиданным объявлением: водителей автомобилей просят не давать лосям облизывать автомобили, даже если им этого слишком хочется, пишет IFLScience.

Сотрудники парков настаивают, что не стоит останавливаться и давать лосям возможность подойти к вашему авто и лизнуть его. Такое обращение может показаться странным на первый взгляд, но в действительности в этом есть логика.

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Дело в том, что шоссе через парки покрывают песком и солью, чтобы предотвратить обледенение. Это привлекает животных — в результате они пробираются на проезжую часть, чтобы слизать соль с дорог. В некоторых случаях автомобилисты останавливаются, чтобы позволить животным сделать это, но исследователи уверены — это может быть опасно.

По словам Трейси Маккей из Агентства национальных парков, это действительно "звучит очень забавно". Но, к сожалению, лоси рискуют получить травму или даже погибнуть, если их собьет машина. Сотрудники национальных парков отмечают, что люди хотят поближе рассмотреть этих невероятных и массивных животных: вес средней самки может достигать 350 кг, а среднего самца — около 400 кг. В длину лоси могут достигать 3,2 метра, а их рога порой имеют размах около 1,8 метра.

Однако поощрение лосей приближаться к машинам может быть опасным как для самих животных, так и для людей. Если лоси начнут ассоциировать авто с потенциальным источником соли, они все чаще будут выходить на проезжую часть, что может стать причиной несчастных случаев. К сожалению, в таком случае лоси могут быть травмированы или даже умрут.

Почему лоси ищут соль?

Дело в том, что лосям, как и многим другим травоядным животным, для поддержания здоровья необходим натрий и другие минералы. В летние месяцы они получают эти вещества из разнообразной зелени, однако зимой все становится сложнее — пища менее разнообразна и обильна. Именно поэтому соль на дорогах выглядит столь привлекательно для животных.

Во-первых, ее относительно просто добыть. Во-вторых, на дорогах ее много. Исследователи отмечают, что даже в случае замены соли на песок, животные, вероятно, продолжат лизать асфальт, так как в нем доступны следовые количества соли.

Ученые предупреждают, что январь и февраль являются наиболее темными месяцами года, а потому водителям придется перемещаться в условиях низкой видимости, что может лишь усугубить обнаружение лося. В результате Маккей и другие сотрудники национальных парков советуют продолжать движение и не останавливаться, если это безопасно. Эксперты советуют медленно продолжать движение и не позволять лосям облизывать авто.

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