Небезпечний дотик. Учені просять не давати лосям облизувати машини — це небезпечно

Співробітники канадських національних парків виступили з несподіваним проханням — не підпускати тварин до машин і в жодному разі не давати їм облизувати авто.

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З настанням зими доглядачі національних парків Канади виступили з несподіваним оголошенням: водіїв автомобілів просять не давати лосям облизувати автомобілі, навіть якщо їм цього надто хочеться, пише IFLScience.

Співробітники парків наполягають, що не варто зупинятися і давати лосям можливість підійти до вашого авто і лизнути його. Таке звернення може здатися дивним, на перший погляд, але насправді в цьому є логіка.

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Річ у тім, що шосе через парки покривають піском і сіллю, щоб запобігти обмерзанню. Це приваблює тварин — у результаті вони пробираються на проїжджу частину, щоб злизати сіль із доріг. У деяких випадках автомобілісти зупиняються, щоб дозволити тваринам зробити це, але дослідники впевнені — це може бути небезпечно.

За словами Трейсі Маккей з Агентства національних парків, це справді "звучить дуже кумедно". Але, на жаль, лосі ризикують отримати травму або навіть загинути, якщо їх зіб'є машина. Співробітники національних парків зазначають, що люди хочуть ближче роздивитися цих неймовірних і масивних тварин: вага середньої самки може сягати 350 кг, а середнього самця — близько 400 кг. У довжину лосі можуть досягати 3,2 метра, а їхні роги часом мають розмах близько 1,8 метра.

Однак заохочення лосів наближатися до машин може бути небезпечним як для самих тварин, так і для людей. Якщо лосі почнуть асоціювати авто з потенційним джерелом солі, вони все частіше виходитимуть на проїжджу частину, що може стати причиною нещасних випадків. На жаль, у такому випадку лосі можуть бути травмовані або навіть помруть.

Чому лосі шукають сіль?

Річ у тім, що лосям, як і багатьом іншим травоїдним тваринам, для підтримання здоров'я необхідний натрій та інші мінерали. У літні місяці вони отримують ці речовини з різноманітної зелені, проте взимку все стає складніше — їжа менш різноманітна і рясна. Саме тому сіль на дорогах має такий привабливий вигляд для тварин.

По-перше, її відносно просто добути. По-друге, на дорогах її багато. Дослідники зазначають, що навіть у разі заміни солі на пісок, тварини, ймовірно, продовжать лизати асфальт, оскільки в ньому доступні слідові кількості солі.

Вчені попереджають, що січень і лютий є найтемнішими місяцями року, а тому водіям доведеться переміщатися в умовах низької видимості, що може лише погіршити виявлення лося. У результаті Маккей та інші співробітники національних парків радять продовжувати рух і не зупинятися, якщо це безпечно. Експерти радять повільно продовжувати рух і не дозволяти лосям облизувати авто.

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