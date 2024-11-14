Аферист в костюме медведя инсценировал нападения на автомобили для получения страховки (фото)

Несколько страховых компаний в США были обмануты мошенниками почти на $142 тысячи. Аферисты утверждали, что их транспортные средства подверглись нападению медведя и хотели получить компенсацию.

В среду, 13 ноября, четверо жителей Лос-Анджелеса были арестованы после того, как расследование установило, что подозреваемые совершили мошенничество со страховкой, заявив, что дикий медведь нанес ущерб их транспортным средствам. Об этом сообщает Департамент страхования Калифорнии.

Расследование Департамента началось после того, как страховая компания заподозрила мошенничество. Подозреваемые заявили, что 28 января 2024 года возле озера Эрроухед к северо-востоку от Лос-Анджелеса медведь залез в их Rolls Royce Ghost 2010 года и нанес повреждения салону автомобиля. Они предоставили своей страховой компании видеозаписи, на которых был запечатлен предполагаемый медведь в автомобиле.

При изучении видео расследование установило, что медведь на самом деле был человеком в костюме медведя.

Детективы также обнаружили еще страховых иска в двух разных страховых компаниях для подозреваемых с той же датой ущерба в том же месте. В каждом из этих исков были указаны два разных автомобиля, Mercedes G63 AMG 2015 года и Mercedes E350 2022 года, и подозреваемые снова, по-видимому, использовали костюм медведя, чтобы создать впечатление, что животное также повредило эти автомобили. Они также предоставили видеозапись другим страховым компаниям для обоснования своих заявлений.

Чтобы точно убедиться, что на видео не медведь, Департамент поручил эксперту по дикой природе изучить три видео с предполагаемым медведем, и он пришли к выводу, что это был явно человек в костюме медведя.

Во время проведения обыска в доме подозреваемых детективы обнаружили костюм "бурого медведя".

При этом Департамент рыбных ресурсов и диких животных отмечает, что озеро Эрроухед и горы Сан-Бернардино с лесным хребтом, расположенный примерно действительно являются местом обитания медведей. Однако единственные дикие медведи, встречающиеся в штате, это черные медведи.

Как отмечается, страховые компании были обмануты мошенниками на $141,839.

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