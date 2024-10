"Это лучшее доказательство": шуточное видео со снежным человеком стало вирусным в соцсетях

Рекламная компания магазина Bigfoot Head Shop в американской Оклахоме превратилась в головную боль для его владельцев.

Вирусное появление в лесах Оклахомы мифического существа Бигфута, похожего на снежного человека, вызвало бурю эмоций в интернете. Однако правда, скрывающаяся за кадрами, которые были просмотрены более 7 миллионов раз, многих разочарует, пишет британское издание Daily Mail.

В почти десятисекундном ролике показано, как волосатое, похожее на человека существо прислонилось к дереву в лесу и жует покрытую листвой ветку, прежде чем заметить наблюдателя, выглядывающего из-за деревьев.

Наблюдатель в страхе и спешке скрылся с места происшествия, а затем опубликовал видео встречи, подписав его: "Самый страшный момент в моей жизни, и я действительно думаю, что поймал чертового Бигфута на камеру в Параллельном лесу".

"Я просто осматривал достопримечательности и наслаждался днем ​​и увидел что-то вдалеке. Я все еще трясусь, когда печатаю это", — добавил автор.

Еще одно видео показывает большого мохнатого зверя с другого ракурса, появляющегося из-за деревьев, чтобы станцевать под песню "Turn Down for What".

Оказалось, что на кадрах запечатлен сотрудник магазина Bigfoot Head Shop, одетый в костюм для рекламной акции своего магазина.

Первоначально вирусный клип задумывался как тизер-анонс, призванный "поднять интерес местных жителей к предстоящей рекламе магазина", но сейчас магазину приходится "отбиваться" от охотников за разоблачениями.

Многие поделились своими мыслями по поводу этого явления в социальных сетях. Одни ехидно отмечают, что все выглядит не так однозначно, поскольку видео "очень реалистично".

"Это не может быть он, настоящий бигфут размыт, вы разве не видели фотографии?", — комментируют противники теории "снежного человека".

"Это лучшее доказательство на данный момент", — все таки не теряют надежды пользователи соцсетей на "контакт" с йети.

Совладелица Bigfoot Head Shop рассказала, что не ожидала, что видео распространится со скоростью лесного пожара, однако ощутимого роста объемов продаж все равно пока не наблюдается.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других случаях, когда люди якобы замечали снежного человека. Например, в мае двое туристов сняли мохнатое существо в Колорадо. Сначала они видели, как некое существо спускается по холму, а потом — как приседает между кустарников.

В январе 2024 года издание Science Alert проанализировало сообщения о "Бигфуте" и подытожило, что кадры с загадочными фигурами все чаще появляются в определенных местах.