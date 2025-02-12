Пакеты "VIP" и "Базовый": в зоопарке придумали, как посетители могут отомстить бывшим

Свое необычное предложение зоопарк адресует прежде всего тем, кто переживает разрыв отношений. Стоимость "мести" составляет от 50 до 300 злотых.

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В Польше в зоопарке города Лодзь ко Дню влюбленных на 14 февраля решили провести необычную акцию — акт мести своим бывшим. В заведении предлагают назвать тараканов и зофобасами именем своего "экса" и скормить его животным. Об этом пишут на сайте зоопарка.

Свое необычное предложение зоопарк адресует прежде всего тем, кто переживает разрыв отношений. Чтобы помочь справиться с эмоциями, зоопарк предлагает взять мадагаскарского таракана, дать ему имя бывшего возлюбленного, после чего насекомое отправится на обед одному из обитателей зоопарка.

"Недавно развелись? Ищете утешение после разрыва? Лодзинский зоопарк Orientarium предлагает вам предложение, от которого невозможно отказаться. Назовите мадагаскарского таракана в честь бывшего партнера или партнерши — и скормите сурикатам", — говорится в сообщении.

Желающим принять участие в акции Лодзинский зоопарк предлагает три варианта:

Пакет "Базовый" (50 злотых)

Можно взять таракана, дать ему имя бывшего партнера и получить электронный сертификат. Взамен можно быть уверенным, что таракан с этим именем станет обедом для одного из животных зоопарка.

Пакет "Премиум" (150 злотых)

Можно взять таракана и назвать его в честь вашего бывшего. Взамен вы получите электронный сертификат и фотографию момента, когда ваше насекомое станет угощением для одного из обитателей зоопарка.

Пакет "VIP" (300 злотых)

Пакет предусматривает избрание таракана, присвоение ему имени бывшего. Взамен получить сертификат, а также возможность лично накормить сурикатов насекомым с "официальным" именем вашего экс-партнера. Количество мест для пакета VIP ограничено.

"Чтобы воспользоваться пакетом услуг по скармливанию мадагаскарского таракана, необходимо выбрать один из пакетов и перевести соответствующую сумму на счет фонда Pangolin. В назначении платежа нужно указать свое имя и фамилию, имя таракана и адрес электронной почты, на который будет отправлен сертификат или фото. При выборе пакета VIP необходимо дождаться письма от сотрудников зоопарка для согласования даты кормления", — говорится в сообщении.

Акция продлится до 28 февраля 2025 года. Все средства будут направлены на охрану животных, находящихся под угрозой исчезновения, обитающих в Лодзинском зоопарке Orientarium.

Напомним, что ранее подобную акцию предлагал Бронкский зоопарк в США предлагает необычную услугу. Посетители могут называть мадагаскарских тараканов в честь бывшего или бывшей.

Отметим, что многие люди держат тараканов дома. Мадагаскарского таракана любят за его необычное шипение и неприхотливость в уходе.