Пакети "VIP" і "Базовий": у зоопарку вигадали, як відвідувачі можуть помститися колишнім

Свою незвичайну пропозицію зоопарк адресує насамперед тим, хто переживає розрив стосунків. Вартість "помсти" складає від 50 до 300 злотих.

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У Польщі в зоопарку міста Лодзь до Дня закоханих на 14 лютого вирішили провести незвичну акцію — акт помсти своїм колишнім. В закладі пропонують назвати тарганів та зофобасами ім'ям свого "екса" і згодувати його тваринам. Про це пишуть на сайті зоопарку.

Свою незвичайну пропозицію зоопарк адресує насамперед тим, хто переживає розрив стосунків. Щоб допомогти впоратися з емоціями, зоопарк пропонує взяти мадагаскарського таргана, дати йому ім'я колишнього коханого, після чого комаха вирушить на обід одному з мешканців зоопарку.

"Нещодавно розлучилися? Шукаєте втіху після розриву? Лодзинський зоопарк Orientarium пропонує вам пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Назвіть мадагаскарського таргана на честь колишнього партнера чи партнерки — і згодуйте сурикатам", — йдеться в повідомленні.

Бажаючим взяти участь в акції Лодзінський зоопарк пропонує три варіанти:

Пакет "Базовий" (50 злотих)

Можна взяти таргана, дати йому ім'я колишнього партнера та отримати електронний сертифікат. Натомість можна бути впевненим, що тарган із цим ім'ям стане обідом для однієї з тварин зоопарку.

Пакет "Преміум" (150 злотих)

Можна взяти таргана і назвати його на честь вашого колишнього. Натомість ви отримаєте електронний сертифікат та фотографію моменту, коли ваша комаха стане частуванням для одного з мешканців зоопарку.

Пакет "VIP" (300 злотих)

Пакет передбачає обрання таргана, присвоєння йому імені колишнього. Натомість отримати сертифікат, а також можливість особисто нагодувати сурикатів комахою з "офіційним" ім'ям вашого екс-партнера. Кількість місць для пакета VIP обмежена.

"Щоб скористатися пакетом послуг зі згодовування мадагаскарського таргана, необхідно вибрати один із пакетів і переказати відповідну суму на рахунок фонду Pangolin. У призначенні платежу потрібно вказати своє ім'я та прізвище, ім'я таргана та адресу електронної пошти, на яку буде надіслано сертифікат або фото. При виборі пакету VIP необхідно дочекатись листа від співробітників зоопарку для погодження дати годування", — йдеться в повідомленні.

Акція триватиме до 28 лютого 2025 року. Усі кошти будуть спрямовані на охорону тварин, які перебувають під загрозою зникнення, що мешкають у Лодзинському зоопарку Orientarium.

Нагадаємо, що раніше подібну акцію пропонував Бронкський зоопарк в США пропонує незвичну послугу. Відвідувачі можуть називати мадагаскарських тарганів на честь колишнього або колишньої.

Зазначимо, що багато людей тримають тарганів вдома. Мадагаскарського таргана люблять за його незвичайне шипіння і невибагливість в догляді.