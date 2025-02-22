Мужчина подал в суд на кинотеатр за долгую рекламу и победил (видео)

Мужчина по имени Абхишек из-за задержки начала сеанса пропустил запланированные мероприятия, что привело к потерям, которые, по его мнению, невозможно выразить в денежном выражении.

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В Индии суд по правам потребителей вынес решение в пользу 30-летнего мужчины по имени Абхишек, который подал иск против крупной сети кинотеатров PVR INOX и платформы бронирования билетов BookMyShow. Он обвинил компании в том, что они впустую потратили 25 минут его времени, запустив длительные трейлеры перед началом сеанса. Об этом пишет The Independent.

Абхишек приобрел три билета на болливудский фильм, сеанс которого должен был начаться в 16:05. Однако фактический старт кинопоказа состоялся только в 16:30, что, по словам истца, нарушило его планы и причинило душевные страдания. Он утверждал, что фильм должен был завершиться в 18:30, после чего ему нужно было вернуться к рабочим обязанностям. Из-за опоздания сеанса он не смог принять участие в запланированных мероприятиях и понес убытки, которые, по его мнению, невозможно выразить в денежном эквиваленте.

Суд постановил, что кинотеатр PVR INOX должен выплатить штраф в размере 100 000 рупий (около 1150 долларов), дополнительно компенсировать истцу 50 000 рупий (575 долларов) за моральный ущерб и 10 000 рупий (115 долларов) за судебные издержки.

"В новую эпоху время рассматривается как деньги, и никто не имеет права извлекать выгоду из чужого времени и средств", — говорится в судебном решении.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Суд также отметил, что 25-30 минут ожидания без возможности выбора — это значительное неудобство для зрителей с плотным графиком.

Однако торговая площадка с билетами BookMyShow был освобожден от ответственности, поскольку суд не нашел достаточных оснований для предъявления к нему претензий. В свою защиту кинотеатры заявили, что обязаны показывать социальную рекламу, предписанную правительством, а также учитывать возможные задержки зрителей, опаздывающих на сеанс.

Суд, тем не менее, признал, что демонстрация коммерческой рекламы сверх установленного времени является нечестной практикой, нарушающей права потребителей.

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