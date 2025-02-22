Чоловік подав до суду на кінотеатр за довгу рекламу і переміг (відео)

Чоловік на ім'я Абхішек через затримку початку сеансу пропустив заплановані заходи, що призвело до втрат, які, на його думку, неможливо виразити в грошовому вираженні.

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В Індії суд з прав споживачів виніс рішення на користь 30-річного чоловіка на ім'я Абхішек, який подав позов проти великої мережі кінотеатрів PVR INOX і платформи бронювання квитків BookMyShow. Він звинуватив компанії в тому, що вони даремно витратили 25 хвилин його часу, запустивши тривалі трейлери перед початком сеансу. Про це пише The Independent.

Абхішек придбав три квитки на боллівудський фільм, сеанс якого мав розпочатися о 16:05. Однак фактичний старт кінопоказу відбувся лише о 16:30, що, за словами позивача, порушило його плани та завдало душевних страждань. Він стверджував, що фільм мав завершитися о 18:30, після чого йому потрібно було повернутися до робочих обов'язків. Через запізнення сеансу він не зміг узяти участь у запланованих заходах і зазнав збитків, які, на його думку, неможливо виразити в грошовому еквіваленті.

Суд постановив, що кінотеатр PVR INOX має виплатити штраф у розмірі 100 000 рупій (близько 1150 доларів), додатково компенсувати позивачеві 50 000 рупій (575 доларів) за моральну шкоду і 10 000 рупій (115 доларів) за судові витрати.

"У нову епоху час розглядають як гроші, і ніхто не має права отримувати вигоду з чужого часу і коштів", — ідеться в судовому рішенні.

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Суд також зазначив, що 25-30 хвилин очікування без можливості вибору — це значна незручність для глядачів зі щільним графіком.

Однак торгівельний майданчик із квитками BookMyShow було звільнено від відповідальності, оскільки суд не знайшов достатніх підстав для пред'явлення до нього претензій. На свій захист кінотеатри заявили, що зобов'язані показувати соціальну рекламу, запропоновану урядом, а також зважати на можливі затримки глядачів, які запізнюються на сеанс.

Суд, проте, визнав, що демонстрація комерційної реклами понад встановлений час є нечесною практикою, що порушує права споживачів.

Раніше Фокус повідомляв, що загублені документи 1904 року пролили світло на незвичайні злочини. Старовинна книга в червоній шкіряній палітурці стала цінним історичним артефактом. На її сторінках докладно описані злочини, призначені штрафи і судові витрати початку XX століття.

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