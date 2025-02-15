4 місяці в океані: пара зробила моторошне відкриття, досліджуючи невідомий острів (відео)

Стрік і Френ, які подорожують човном і досліджують віддалені куточки світу, збиралися провести ніч на березі, але передумали. На ранок на них чекало моторошне відкриття.

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Австралійські блогери та мандрівники Стрік і Френ, які ведуть YouTube-канал B2B Castaways, зробили моторошне відкриття під час своєї чотиримісячної подорожі океаном. Про цю історію згадує Lad Bible.

Під час зупинки на одному з тропічних островів вони натрапили на людський череп і кілька кісток, що викликало в них справжній шок.

Пара, яка документує своє життя на човні та дослідження віддалених місць, причалила до острова на 44-й день своєї пригоди. Спочатку вони планували заночувати на березі, але передумали, помітивши, що пляж використовується крокодилами для виходу з води. Це рішення виявилося правильним, оскільки наступного дня на них чекала по-справжньому моторошна знахідка.

Досліджуючи острів, Френ відійшла від партнера і випадково натрапила на невелику печеру. Направивши камеру всередину, вона помітила останки людини.

"У мене серце заколотилося, ви не повірите, що я щойно побачила", — поділилася вона своїми емоціями.

Досліджуючи острів, Френ відійшла від партнера і випадково натрапила на невелику печеру Фото: YouTube

Виявлене вразило її до глибини душі. Підійшовши ближче, вона розгледіла череп і кістки, акуратно складені в затишному місці. Коли Френ розповіла про свою знахідку Стріку, він зізнався, що від почутого в нього пішли мурашки по шкірі.

Пізніше мандрівники припустили, що останки могли належати представнику місцевого племені. За їхніми словами, в деяких культурах існує традиція тимчасового збереження останків померлих значущих членів спільноти, перш ніж їх остаточно поховають у "священному місці".

Глядачі їхнього каналу також були вражені цією історією, але відзначили шанобливе ставлення пари до знахідки.

"Те, що Стрік розуміє і цінує культуру аборигенів, робить цей канал особливим", "Антропологія — це неймовірно цікаво! Важливо шанобливо ставитися до традицій предків, як це робите ви", — писали вони.

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