4 месяца в океане: пара сделала жуткое открытие, исследуя неизвестный остров (видео)

Стрик и Фрэн, путешествующие на лодке и исследующие удаленные уголки мира, собирались провести ночь на берегу, но передумали. Наутро их ждало жуткое открытие.

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Австралийские блогеры и путешественники Стрик и Фрэн, ведущие YouTube-канал B2B Castaways, сделали жуткое открытие во время своего четырехмесячного путешествия по океану. Об этой истории вспоминает Lad Bible.

Во время остановки на одном из тропических островов они наткнулись на человеческий череп и несколько костей, что вызвало у них настоящий шок.

Пара, документирующая свою жизнь на лодке и исследование удаленных мест, причалила к острову на 44-й день своего приключения. Первоначально они планировали заночевать на берегу, но передумали, заметив, что пляж используется крокодилами для выхода из воды. Это решение оказалось правильным, поскольку на следующий день их ожидала по-настоящему жуткая находка.

Исследуя остров, Фрэн отошла от партнера и случайно наткнулась на небольшую пещеру. Направив камеру внутрь, она заметила останки человека.

"У меня сердце заколотилось, вы не поверите, что я только что увидела", – поделилась она своими эмоциями.

Исследуя остров, Фрэн отошла от партнера и случайно наткнулась на небольшую пещеру Фото: YouTube

Обнаруженное поразило ее до глубины души. Подойдя ближе, она разглядела череп и кости, аккуратно сложенные в укромном месте. Когда Фрэн рассказала о своей находке Стрику, он признался, что от услышанного у него пошли мурашки по коже.

Позже путешественники предположили, что останки могли принадлежать представителю местного племени. По их словам, в некоторых культурах существует традиция временного сохранения останков умерших значимых членов сообщества, прежде чем они будут окончательно преданы земле в "священном месте".

Зрители их канала также были поражены этой историей, но отметили уважительное отношение пары к находке.

"То, что Стрик понимает и ценит культуру аборигенов, делает этот канал особенным", "Антропология – это невероятно интересно! Важно уважительно относиться к традициям предков, как это делаете вы", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что школьник с металлоискателем нашел средневековой артефакт с тайной надписью. По словам экспертов, рукоять меча конца XIII века является крайне редкой находкой. Историки предполагают, что артефакт связан с войной за независимость Шотландии.

Также стало известно, что мужчина нашел "нетронутое сокровище" среди заброшенных мест. Блогер по имени Дейв отправился в заброшенную церковь и обнаружил там небольшие скрытые комнаты, соединенные узкими винтовыми лестницами. Найденные внутри вещи поразили не только самого мужчину, но и пользователей соцсетей.