Новый сосед: огромный медведь "переехал" в подвал супружеской пары (видео)

Супруги Неслер назвали медведя Джуниором. Животное уходит поздно ночью на поиски еды и возвращается в свое логово рано утром.

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Дом семьи Неслер из Калифорнии (США) превратился в импровизированный дуплекс после того, как в их подвале неожиданно поселился огромный медведь. Об этом пишет UPI.

Боб Неслер и Сьюзан Неслер рассказали, что животное, которое они назвали Джуниором, уходит поздно ночью на поиски еды и возвращается в свое логово рано утром.

"Сейчас это его жилье. Мы должны вытащить его оттуда, потому что, я думаю, что мы будем нести ответственность, если кто-то пострадает, но он нам никак не мешал", — сказал Боб Неслер.

Супруги Неслер заявили, что не хотят, чтобы Джуниору причинили вред. Они думают, что медведи совершенно неопасные существа. По их словам, животное до сих пор было идеальным соседом.

"Он действительно оставляет после себя беспорядок. Это, пожалуй, моя самая большая претензия", — добавил американец.

Кевин Хауэллс из Департамента рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии сообщил, что чиновники пытаются убедить Джуниора уйти, установив разбрызгиватель.

"Самый простой вариант — позволить ему уйти самому, не испытывая стресса, и заколотить это место досками", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе борются с нашествием агрессивных "супермуравьев". Насекомые повреждают инфраструктуру и вторгаются в дома людей, заставляя их даже переезжать. Они также вызвали несколько отключений электричества, перегрызая кабели.

Также стало известно, что козленок со сросшимися глазами убедил людей в том, что они нашли инопланетянина. Глазные яблоки животного соединены посередине, у него нет век и оно не может моргать. Хозяин козленка Кхери Раджак отметил, что двое других малышей козы родились нормальными.