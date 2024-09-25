Новий сусід: величезний ведмідь "переїхав" у підвал подружньої пари (відео)

Подружжя Неслер назвало ведмедя Джуніором. Тварина йде пізно вночі на пошуки їжі й повертається у своє лігво рано вранці.

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Будинок сім'ї Неслер із Каліфорнії (США) перетворився на імпровізований дуплекс після того, як у їхньому підвалі несподівано оселився величезний ведмідь. Про це пише UPI.

Боб Неслер і Сюзан Неслер розповіли, що тварина, яку вони назвали Джуніором, йде пізно вночі на пошуки їжі й повертається у своє лігво рано вранці.

"Зараз це його житло. Ми повинні витягнути його звідти, тому що, я думаю, що ми нестимемо відповідальність, якщо хтось постраждає, але він нам ніяк не заважав", — сказав Боб Неслер.

Подружжя Неслер заявило, що не хоче, щоб Джуніору заподіяли шкоду. Вони думають, що ведмеді абсолютно безпечні істоти. За їхніми словами, тварина досі була ідеальним сусідом.

"Він справді залишає після себе безлад. Це, мабуть, моя найбільша претензія", — додав американець.

Кевін Гауеллс із Департаменту рибних ресурсів і дикої природи Каліфорнії повідомив, що чиновники намагаються переконати Джуніора піти, встановивши розбризкувач.

"Найпростіший варіант — дозволити йому піти самому, не відчуваючи стресу, і забити це місце дошками", — сказав він.

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