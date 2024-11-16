Лось-вандал проник в автосалон і розбив два раритетні BMW (відео)

Допитлива тварина зайшла в магазин б/в-автомобілів. Збиток від копит оцінили в $20 тисяч.

Величезний лось пробрався на склад магазину з уживаними автомобілями і влаштував там своєрідний "краш-тест". Відео нападу опублікувала шведська компанія Schmiedmann.

Інцидент стався, коли генеральний директор компанії, що спеціалізується на марці BMW Віктор Ертегрен збирався поставити на зиму в ангар свій катер. Перебуваючи там, він почув усередині шум.

Сховавшись, він встиг зняти, як тварина встає на задні ноги і б'є передніми копитами по капоту нещодавно відреставрованого BMW 850i, проробивши дірку в передній панелі і подряпавши фарбу.

Також лось встиг пошкодити одну з машин співробітників компанії, після чого покинув гараж, перетнув жваве шосе і зник у лісі.

Унаслідок інциденту, як підрахували в магазині, лось завдав збитків на суму близько 20 000 доларів.

Нагадаємо, кілька страхових компаній у США були ошукані шахраями майже на $142 тисячі. Аферисти стверджували, що їхні транспортні засоби зазнали нападу ведмедя і хотіли отримати компенсацію. Однак розслідування встановило, що "ведмідь" насправді був людиною в костюмі тварини.

Також Фокус писав, що доглядачі національних парків у Канаді попросили водіїв не дозволяти лосям облизувати їхні автомобілі, навіть якщо їм цього дуже хочеться.