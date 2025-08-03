Хот-доги атакують шосе: у США фура розсипала тони м'яса, є постраждалі (відео)

Транспортна пригода в штаті Пенсильванія перетворила автошлях на справжню м’ясну пастку. Через аварію фури, що перевозила заморожені сосиски, дорожнє покриття вкрили сотні кілограмів хот-догів. Постраждали четверо людей.

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Як повідомляє Daily Mail, поблизу містечка Шрусбері сталася ДТП за участю вантажівки з причепом і легкового авто. Інцидент спричинив хаос на міжштатній автомагістралі I-83.

За даними добровільної пожежної роти Шрусбері, причіп фури, навантаженої понад 450 кілограмами заморожених хот-догів, розірвало при зіткненні з бетонним роздільником. М’ясна продукція розлетілась по всій дорозі. Внаслідок аварії травм зазнали чотири особи, яких доправили до лікарні міста Йорк. За попередніми повідомленнями поліції, їхній стан не критичний.

Очевидці розповідають, що чули серію гучних вибухів. Власник бізнесу біля місця події зазначив у коментарі: "Спочатку подумали, що лопнула шина. Але потім зрозуміли, що сталося щось серйозніше".

Шосе на певний час стало непридатним для руху: водії обережно маневрували між сотнями розкиданих сосисок, переїжджаючи їх. Прибиральники годинами очищали дорогу за допомогою навантажувачів і самоскидів.

Керівник пожежної служби Шрусбері Бред Доберман розповів NBC News, що причиною аварії могла бути технічна несправність. "Як тільки фура вивільнила вантаж, дорога стала надзвичайно слизькою. Хот-доги виявились небезпечнішими, ніж здається", – сказав він.

Окрім мʼясного безладу, були пошкоджені 12 бетонних барʼєрів, і тепер їхній стан оцінюють представники транспортного департаменту штату.

Інцидент не залишився поза увагою соцмереж. Користувачі жартують, називаючи це "мʼясним апокаліпсисом" або "найсмачнішою аварією року". Хтось написав: "Водій просто хотів додати кетчупу", а інший порадив залучити собак із притулку для прибирання "за 30 хвилин".

Дорогу повністю не перекривали, але часткове блокування спричинило серйозні затори до другої половини дня.

Як підсумував Доберман: "Це точно одна з найбільш дивовижних ситуацій, з якою ми стикалися".

Поліція штату Пенсильванія продовжує розслідування причин аварії. Жодних обвинувачень поки що не висунуто.

Як повідомляв Фокус, наприкінці червня поліція перекрила одну з доріг у США через звичайну зубну пасту.

В Індії вантажівка з цінним товаром перекинулася в середмісті.