Австралію накрила найсильніша сніжна буря за десятиліття: 26-річну жінку змило водою (відео)

На вихідних схід Австралії постраждав від негоди, у регіоні випав найтовстіший за роки шар снігу й виникла загроза повеней. Тисячі будинків залишились без світла, а транспорт застряг.

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В суботу на північ від штату Новий Південний Уельс випало 40 сантиметрів снігу — це найбільша кількість з середини 1980-х років. У сусідньому штаті Квінсленд випав сніг вперше за останні 10 років. Про це 3 серпня повідомили у Reuters.

Зазначається, що зміна клімату зробила погоду в Австралії більш мінливою в останні роки, але подібні бурі фіксували лиш кілька разів за усю історію. Сніг не лише випав у незвично великій кількості, але й широко поширився, покривши досить велику частину північних плоскогір'їв.

Державна служба з надзвичайних ситуацій відреагувала на понад 1 455 інцидентів. Понад 100 автомобілів опинились у "сніговому полоні". Буря пошкодила будівлі та спричинила серйозні попередження про повені. Десятки будинків залишились без світла на ніч у негоду.

У суботу ввечері у паводковій воді застрягла машина, і пасажирку віком приблизно 20 років віднесло у невідомому напрямку. Її пошуки тривають. В ABC News уточнили, що зникла 26-річна громадянка Китаю, яка перебувала в Австралії за робочою візою. Вона вночі їхала у легковому авто по дамбі, коли машину знесло паводками. За кермом була 27-річна китаянка, якій вдалося вилізти з води на набережну разом зі своїм собакою.

У поліції розповіли, що іноземки були налякані загрозою повені й повертались у Сідней, де проживають. З родичами зниклої зв’язалися, екстрені служби роблять усе можливе, щоб її знайти. У тому ж місці врятували 40-річного чоловіка, який опинився через потік води у пастці й чіплявся за дерево.

Частину Австралії завалило снігом Фото: NSW SES

У MSN передали, що очікується зміна снігу на мряку до понеділка. Надзвичайники вважають, що більша частина води швидко стече, однак деякі місцеві можуть опинитись в ізоляції на деякий час. Жителів регіонів, які накрила негода, просять не виїжджати без спеціальних ланцюгів на колесах.

Середньо північне узбережжя було розбите опадами й вітром, понад 27,5 тисяч будинків залишаються без електроенергії. Енергетики проводять ремонтні роботи там, де це безпечно, але негода призводить до затримок. Загалом було підтверджено, що світла через бурю були позбавлені понад 32 тисячі будинків.

В ABC повідомили, що на Новий Південний Уельс обвалились сніг, вітер і дощ.

Сніжна буря спричинила закриття бізнесу та проблеми з транспортом Фото: NSW SES

"Я прожила тут все своє життя і ніколи раніше не бачила такої погоди. Ми бачили кілька диких штормів протягом багатьох років, але нічого подібного ніколи", — заявила місцева жителька Амелія Кой, яка бачила, як внаслідок негоди був повністю зруйнований будинок її сусідів.

Австралійка Тесс Дейсі згадала великий снігопад у 1984 році, але, з її слів, ці вихідні перевершили ту бурю.

"Ми думали, що в суботу вдень було дуже красиво, але тепер ми без електрики, як і більша частина Нової Англії… Наші сонячні панелі покриті 10-сантиметровим снігом, а наша батарея розрядилася", — поділилась вона.

Фермери уважно стежать за тим, як підіймається рівень води, побоюючись за врожай. Велика повінь може завдати серйозної шкоди й спричинити значні витрати. Також місцеві стурбовані через худобу та місцеву інфраструктуру — частина підприємств зачинилась через знеструмлення і брак працівників, які не можуть дістатись на роботу.

Нагадаємо, у Daily Mail повідомили про ДТП у США, через яку розлетілись по дорозі понад 450 кілограмам заморожених хот-догів. Ними був завантажений причеп фури, яка зіткнулася з легковою машиною.

31 липня у Саудівській Аравії раптово обвалився атракціон "360 градусів". Уламки з великою швидкістю вдарили людей, який в той момент сиділи у кріслах, постраждали щонайменше 23 людини.