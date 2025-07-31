Атракціон обвалився під час руху: у Саудівській Аравії постраждали 23 людини (відео)

У розважальному парку Green Mountain Park, розташованому в районі Хада поблизу міста Таїф у Саудівській Аравії, сталася аварія на атракціоні, внаслідок якої постраждали щонайменше 23 людини.

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За інформацією видання Khaleej Times, інцидент трапився 31 липня. У соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких зафіксовано момент аварії. Під час роботи популярного атракціону під назвою "360 градусів" центральна металева конструкція раптово зламалася і це спричинило його падіння разом із пасажирами.

На оприлюднених кадрах видно, як молоді жінки та чоловіки катаються на атракціоні, що розгойдується вперед-назад. Раптово одна з його частин тріскається, і конструкція обвалюється під гучний гуркіт, поки пасажири залишаються всередині.

Ба більше, за повідомленням видання Okaz, частина відвідувачів зазнала тяжких травм. За словами очевидців, уламки атракціону з великою швидкістю вдарили людей, які перебували на протилежному боці, інші отримали ушкодження внаслідок падіння, залишаючись у кріслах.

Після інциденту в кількох лікарнях Таїфа оголосили режим надзвичайної ситуації за "жовтим" кодом. Постраждалим надали першу допомогу на місці, після чого їх госпіталізували.

На місце події оперативно прибули екстрені служби. Влада розпочала термінове розслідування, щоб з’ясувати причини технічної несправності, яка призвела до аварії.

Нагадаємо, що рік тому в Києві на канатній переправі через Дніпро загинув 20-річний хлопець — під час спуску обірвався трос, і він упав у воду разом зі спорядженням. У його смерті звинувачують п’ятьох осіб, зокрема директора, проєктанта, орендаря атракціону та експерта з технічного огляду. Слідство встановило, що ще на етапі проєктування допустили грубі порушення, зокрема використали трос, який не відповідав вимогам.

Раніше Фокус писав, що в індійському місті Тірупаті дика кішка напала на мотоцикліста та його пасажирку неподалік місцевого зоопарку. Напад стався просто на трасі та був зафіксований на відео, яке швидко стало вірусним у соцмережах. Інцидент викликав хвилю обговорень щодо безпеки у районі та умов утримання диких тварин поблизу житлових зон.