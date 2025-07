Мотоцикліст уникнув зустрічі з хижаком з лісу: як чоловіку вдалося вижити (відео)

В індійському місті Тірупаті стався напад дикої кішки на мотоцикліста та його пасажирку, які їхали трасою поблизу місцевого зоопарку. Кадри з атакою представника котячих став вірусним у соцмережах і викликали дискусію про безпеку в цьому населеному пункті.

Related video

Зоологи відзначають, що кількість нападів представників котячих на людей у цьому регіоні зростає через вирубку лісів та розширення міста, повідомляє Need to Know.

На відео видно, як чоловік на мотоциклі їде вночі, коли з темряви — буквально з кущів обабіч дороги — раптом вистрибує леопард. Хижак кинувся прямо на водія, але промахнувся буквально на кілька сантиметрів, адже мотоцикліст вчасно пришвидшився.

На дивно, ані водій, ані його пасажирка не зазнали ніяких травм чи поранень. Кадри з черговим нападом представника котячих у Тірупаті викликало обговорення серед місцевих, які занепокоєні зростанням кількості атак. Думку мешканців міста підтримують зоологи й екологи, які закликають покращувати обізнаність щодо диких тварин і правил поводження з ними.

"Такі ситуації — не поодинокі. Через вирубку лісів і розширення населених пунктів леопарди все частіше з’являються поблизу людей", — зазначають експерти.

Індійський журналіст Сур'я Редді уточнює, що даний інцидент стався біля зоопарку SV Zoo Park. Інцидент потрапив на відео з відеореєстратора автомобіля, що рухався позаду.

В зоопарку, який прилягає до траси, де стався напад, відмовилися коментувати інформацію про можливу втечу тварини. Місцеві ЗМІ також нагадали, що з початку року кількість зафіксованих нападів котячих на людей зросла до 17, які вдалося верифікувати завдяки камерам стеження.

Раніше Фокус повідомляв, що у великому місті понад 100 осіб постраждали через укуси. Загалом за останні п'ять років популяція щурів цьому місті збільшилася на 45%.

Згодом стало відомо, як у Шотландії магазини роздають місцевим парасолі. У шотландських містах Інвернесс і Нейрн місцеві зіткнулися з проблемою чайок, які активно нападають на людей.