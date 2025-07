Мотоциклист избежал встречи с хищником из леса: как мужчине удалось выжить (видео)

В индийском городе Тирупати произошло нападение дикой кошки на мотоциклиста и его пассажирку, которые ехали по трассе вблизи местного зоопарка. Кадры с атакой представителя кошачьих стал вирусным в соцсетях и вызвали дискуссию о безопасности в этом населенном пункте.

Зоологи отмечают, что количество нападений представителей кошачьих на людей в этом регионе растет из-за вырубки лесов и расширения города, сообщает Need to Know.

На видео видно, как мужчина на мотоцикле едет ночью, когда из темноты — буквально из кустов вдоль дороги — вдруг выпрыгивает леопард. Хищник бросился прямо на водителя, но промахнулся буквально на несколько сантиметров, ведь мотоциклист вовремя ускорился.

На удивление, ни водитель, ни его пассажирка не получили никаких травм или ранений. Кадры с очередным нападением представителя кошачьих в Тирупати вызвало обсуждение среди местных, которые обеспокоены ростом количества атак. Мнение жителей города поддерживают зоологи и экологи, которые призывают улучшать осведомленность о диких животных и правилах обращения с ними.

"Такие ситуации — не единичные. Из-за вырубки лесов и расширения населенных пунктов леопарды все чаще появляются вблизи людей", — отмечают эксперты.

Индийский журналист Сурья Редди уточняет, что данный инцидент произошел возле зоопарка SV Zoo Park. Инцидент попал на видео с видеорегистратора автомобиля, двигавшегося позади.

В зоопарке, который прилегает к трассе, где произошло нападение, отказались комментировать информацию о возможном побеге животного. Местные СМИ также напомнили, что с начала года количество зафиксированных нападений кошачьих на людей возросло до 17, которые удалось верифицировать благодаря камерам слежения.

