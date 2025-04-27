В Шотландии магазины раздают местным зонты не от дождя: во всем виноваты чайки

В шотландских городах Инвернесс и Нейрн местные столкнулись с проблемой чаек, которые активно нападают на людей. При этом власти фактически устранились от проблемы и не способствуют решению проблемы.

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Об этом сообщает издание Daily Record.

Близлежащие предприятия и магазины уже столкнулись с последствиями действий птиц — они активно нападают на людей, а также воруют товары с полок и открытых прилавков. Поэтому владельцы заведений начали активно раздавать зонты своим клиентам, чтобы те смогли защититься от действий чаек.

В то же время местные власти отмечают, что количество птиц в этих городах значительно выросло. Но служба защиты животных Шотландии никаким образом не способствует контролю за популяцией, которая значительно выросла за последние несколько лет.

Одна из владельцев магазинов Люси Хардинг говорит, что, по ее наблюдениям, количество нападений чаек на людей заметно возросло. Она переживает, что это может "негативно" повлиять на бизнес и жизнь местных.

"Это кошмар. Мы стараемся сделать все возможное для наших клиентов, но ничего не получается. Сейчас служба контроля за животными ничего не делает. И меня беспокоит законодательство, в котором нет ни слова о птицах, которые гнездятся рядом. Только вот чайки травмируют людей из-за своих атак. Так почему никто не действует?" — упрекает женщина.

Еще одна местная сообщила, что из-за засилья чаек фактически "не могла выйти из дома через входную дверь в течение трех дней, поскольку на меня напали взрослые чайки".

"В моем саду и на улице было трое птенцов. И мне порезало лицо от когтей и крыльев чаек, которые напали на меня", — рассказывает очевидица нападения.

В службе контроля за животными Шотландии NatureScot говорят, что организация стремится "быстро реагировать" в случаях, "когда чайки создают риск для здоровья и безопасности населения".

Сейчас эта защита предусматривает "выдачу лицензий на территориях для безопасности определенных районов, где есть угроза жизни людей". Поэтому в NatureScot стараются привлечь профессиональных птицеловов и охотников, которые будут иметь квоту на отлов птиц в таких зонах.

"В то же время, у нас есть четкие доказательства того, что популяции чаек сталкиваются со значительным и серьезным сокращением. Поэтому NatureScot обязана сбалансировать сохранение и защиту видов с общественными интересами, такими как защита людей", — отметили в организации.

Ранее сообщалось, что чайки атакуют жителей прибрежных районов Британии. Жители города, туристы и владельцы бизнеса просят местные власти принять меры.

Впоследствии стало известно, как ученые считают чаек "крылатой угрозой" для Британии. По мнению специалистов, чайки, которые обитают на ряде пляжей на юге Британии, являются основным источником проблем с качеством воды на этом месте. Однако не только это беспокоит экологов и местные власти.