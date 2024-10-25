Не только воруют еду: ученые считают чаек "крылатой угрозой" для Британии

По мнению специалистов, чайки, которые обитают на ряде пляжей на юге Британии, являются основным источником проблем с качеством воды на этом месте. Однако не только это беспокоит экологов и местные власти.

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Морские чайки продолжают создавать дискомфорт для местного населения в нескольких приморских городах Великобритании. Однако теперь главная проблема не только в том, что они воруют еду, а и в их экскрементах, которые загрязняют воду, пишет Daily Star.

Журналисты пишут, что именно их помет становится "основным источником" загрязнения на популярном пляже. В частности, в последние годы качество воды на Саут-Бич в Бридлингтоне, расположенном в графстве Восточный Йорк, было оценено как "плохое", а тесты выявили высокий уровень бактерий E. Coli.

Агентство по окружающей среде (EA) также обнаружило "более высокие концентрации" "бактериальной ДНК морских птиц" по сравнению с образцами с соседних пляжей. Согласно отчету, также наблюдался "значительный" рост количества "специфических бактериальных концентраций человека".

Представительница EA Клэр Кэмпбелл указывает, что чайки, которые часто бывают здесь на пляже, являются, пожалуй, "основным источником проблем с качеством воды на этом месте". Однако не только они становятся проблемой, ведь в прошлом году в воде начали обнаруживать "признаки человеческой ДНК". В агентстве рекомендуют не купаться в море.

СМИ пишет, что в прошлом году на Саут-Бич было примерно в четыре раза больше чаек, чем на Северном пляже города, который имеет "лучший" рейтинг качества воды.

"Загрязнение морскими птицами стабильно высокое на южном пляже Бридлингтон и является постоянным в течение всего сезона", — говорится в тексте отчета, где также рекомендуют местные власти ввести такие меры, как ограничения для кормления "крылатой угрозы" любой пищей.

Сейчас в отчете EA просят также провести дополнительные работы и исследования. Они хотят точно определить, как именно остатки продуктов жизнедеятельности человека попадают в прибрежные воды — из гаваней или из рядом расположенной канализации.

Представительница местного совета Йорка Барбара Джефферсон сказала, что хочет "увидеть результаты", которые получили в EA. По ее мнению, именно они могут способствовать тому, что количество посетителей в этот регион уменьшилось из-за этой биологической угрозы.

"Я хочу, чтобы все приехали и веселились на нашем побережье", — говорит госпожа Джефферсон.

Напомним, Фокус сообщал, что чайка отбирает еду у туристов на британском курорте. Чайку-террориста уже назвали Грегом и знают, что ее любимое место для засады — телефонная будка возле местной пекарни.

Также мы писали о том, как очень хитрые чайки "воруют" и разбивают телефоны, чем наносят миллиардные убытки для людей. Многие люди пострадали от нападения чаек. Некоторые птицы считают смартфоны едой, а других привлекает их блеск и они думают, что это насекомые.