Атакует из засады: чайка отбирает еду у туристов на британском курорте

Чайку-террориста уже назвали Грегом и знают, что ее любимое место для засады – телефонная будка у местной пекарни.

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Чайка по прозвищу Грег нападает на людей в британском Борнмуте, курортном городе у пролива Ла-Манш, и отбирает у них булочки, хот-доги и пиццу. Чайка уже стала местной достопримечательностью. Об этом пишет The Sun.

Чайка сообразила, что лучшее место для засады – это крыша телефонной будки у местной пекарни Greggs, очень популярной у туристов. Именно там птица высматривает своих жертв. Она уже стала настолько знаменита, что ее назвали в честь булочной, у которой она и обосновалась.

Выходя из пекарни, люди сразу начинают есть купленную выпечку и в этот момент Грег их атакует, выхватывая еду из рук.

Некоторые из жертв Грега успевают инстинктивно пригнуться как раз вовремя, чтобы не потерять свой обед, в то время как другие остаются голодными.

"Людям приходится проходить мимо телефонной будки, когда они выходят из пекарни, и они обычно сразу же начинают есть свои сосиски в тесте или булочки. Затем эта чайка пикирует на них. Мне повезло, и я быстро отреагировал, но я видел, как один парень потерял кусок пиццы", — рассказывают местные, отмечая, Грег хитрый и, похоже, знает, что делает.

Грег пристрастился к продукции местной пекарни Фото: The Sun

Чайки — практически всеядны. Их естественный рацион включает в себя отходы, яйца, семена, фрукты, падаль, рыбу, насекомых, мелких птиц и моллюсков. Но чайки, живущие в городах, пристрастились к британской классике, такой как чипсы, бургеры и кебабы.

Взрослая чайка съедает в день примерно 20 процентов веса своего тела.

Но власти Борнмута уже порекомендовали не кормить Грега, иначе он станет еще более нахальным.

Чайки в Борнмуте часто атакуют туристов и отбирают у них еду Фото: Скриншот

"В прибрежной зоне чайки — это часть дикой природы, и мы призываем посетителей не кормить чаек и не приносить еду вблизи мест их высокой концентрации", — отметили власти, напомнив, что морские чайки находятся под защитой и занесены в список птиц, находящихся под угрозой исчезновения.

А любому, кто намеренно потревожит или причинит вред диким чайкам, грозит до двух лет тюрьмы и штраф.

Благодаря своему беззаботному образу жизни, постоянному потреблению вредной пищи и защите правительства, самодовольные чайки сформировали дикую стаю, которая контролирует небо над Британией.

Эксперт по птицам Доминик Кузенс рассказал, что чайки гораздо умнее, чем люди думают, и сами люди виноваты в том, что они пристрастились к фастфуду. Именно люди оставляли еду на улицах и чайки решили, что куда проще питаться этим, а не ловить рыбу в открытом море.

Напомним, в США в штате Корнуолл местные чайки устроили настоящий террор почтальонам. Они нападают на них и отбирают посылки и письма, когда те разносят их по домам.