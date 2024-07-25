Атакує із засідки: чайка відбирає їжу в туристів на британському курорті

Чайку-терориста вже назвали Грегом і знають, що її улюблене місце для засідки — телефонна будка біля місцевої пекарні.

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Чайка на прізвисько Грег нападає на людей у британському Борнмуті, курортному місті біля протоки Ла-Манш, і відбирає у них булочки, хот-доги і піцу. Чайка вже стала місцевою визначною пам'яткою. Про це пише The Sun.

Чайка зметикувала, що найкраще місце для засідки — це дах телефонної будки біля місцевої пекарні Greggs, дуже популярної серед туристів. Саме там птах видивляється своїх жертв. Вона вже стала настільки знаменита, що її назвали на честь булочної, біля якої вона і влаштувалася.

Виходячи з пекарні, люди відразу починають їсти куплену випічку і в цей момент Грег їх атакує, вихоплюючи їжу з рук.

Деякі з жертв Грега встигають інстинктивно пригнутися якраз вчасно, щоб не втратити свій обід, тоді як інші залишаються голодними.

"Людям доводиться проходити повз телефонну будку, коли вони виходять із пекарні, і вони зазвичай одразу ж починають їсти свої сосиски в тісті або булочки. Потім ця чайка пікірує на них. Мені пощастило, і я швидко відреагував, але я бачив, як один хлопець загубив шматок піци", — розповідають місцеві, зазначаючи, Грег хитрий і, схоже, знає, що робить.

Грег пристрастився до продукції місцевої пекарні Фото: The Sun

Чайки — практично всеїдні. Їхній природний раціон охоплює відходи, яйця, насіння, фрукти, падаль, рибу, комах, дрібних птахів і молюсків. Але чайки, що живуть у містах, пристрастилися до британської класики, як-от чипси, бургери і кебаби.

Доросла чайка з'їдає на день приблизно 20 відсотків ваги свого тіла.

Але влада Борнмута вже порекомендувала не годувати Грега, інакше він стане ще більш нахабним.

Чайки в Борнмуті часто атакують туристів і відбирають у них їжу Фото: Скриншот

"У прибережній зоні чайки — це частина дикої природи, і ми закликаємо відвідувачів не годувати чайок і не приносити їжу поблизу місць їхньої високої концентрації", — зазначили у владі, нагадавши, що морські чайки перебувають під захистом і занесені до списку птахів, що перебувають під загрозою зникнення.

А будь-кому, хто навмисно потривожить або заподіє шкоду диким чайкам, загрожує до двох років в'язниці та штраф.

Завдяки своєму безтурботному способу життя, постійному споживанню шкідливої їжі та захисту уряду, самовдоволені чайки сформували дику зграю, яка контролює небо над Британією.

Експерт із птахів Домінік Кузенс розповів, що чайки набагато розумніші, ніж люди думають, і самі люди винні в тому, що вони пристрастилися до фастфуду. Саме люди залишали їжу на вулицях і чайки вирішили, що куди простіше харчуватися цим, а не ловити рибу у відкритому морі.

Нагадаємо, у США в штаті Корнуолл місцеві чайки влаштували справжній терор листоношам. Вони нападають на них і відбирають посилки та листи, коли ті розносять їх по домівках.