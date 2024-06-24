Змушують поштарів побігати: психовані чайки атакують пошту і крадуть листи з посилками

Під час рознесення поштової доставки працівникам пошти доводиться працювати перебіжками, уникаючи нальотів "психочайок". Іноді через атаки птахів вони змушені повертатися з посилками до відділення.

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У США в штаті Корнуолл місцеві чайки влаштували справжній терор поштарям. Вони нападають на них і відбирають посилки та листи, коли ті розносять їх по домівках. Про це пише видання Daily Star.

Для мешканців Богдара-Вей у Ліскерді працівники пошти навіть розмістили оголошення з проханням увійти в їхнє положення щодо того, що будуть затримки з доставкою пошти через агресивних птахів. Менеджер із роботи з клієнтами Королівської пошти в регіоні каже, що через загрози "з повітря" виникли труднощі з безпечною доставкою пошти.

"Як ви, мабуть, знаєте, зараз ми відчуваємо певні труднощі з безпечною доставкою до вас і ваших сусідів через те, що в цьому районі чайки накидаються на доставку, щоб захистити своїх дитинчат. Якщо в будь-який день ми не зможемо доставити вам безпечно, вашу пошту буде повернено на склад Liskeard, де вона буде надійно зберігатися, доки ми не зможемо знову спробувати доставити наступного дня", — йдеться в повідомленні.

Під час рознесення поштової доставки працівникам пошти доводиться працювати перебіжками, уникаючи нальотів "психочайок". Іноді через атаки птахів вони змушені повертатися з посилками до відділення.

"Хоча Royal Mail прагне забезпечити постійну щоденну доставку за адресами, ми надаємо найвищий пріоритет безпеці наших співробітників. Будьте впевнені, що ми будемо щоденно стежити за ситуацією з метою якнайшвидшого відновлення нормального обслуговування вас і ваших сусідів", — кажуть на пошті.

Нагадаємо, що хлопчик на ім'я Купер почав займатися пародіями на чайок після того, як одна з них вкусила його, коли він їв сендвіч із тунцем.