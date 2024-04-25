Дитина вирішила стати "Хлопчиком-чайкою" після несподіваної атаки птаха (фото, відео)

Хлопчик на ім'я Купер почав займатися пародіями на чайок після того, як одна з них вкусила його, коли він їв сендвіч із тунцем.

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Дев'ятирічний британський хлопчик на ім'я Купер став переможцем чемпіонату Європи з імітації крику чайок у Бельгії завдяки своїй дивовижній пародії на птаха. Купер із Честерфілда в Дербіширі (Англія) вирушив до бельгійського прибережного міста Де-Панн, щоб узяти участь у конкурсі. Про це пише BBC News.

Спочатку хлопчик почав займатися пародіями на чайок після того, як одна з них вкусила його, коли він їв сендвіч із тунцем. Він хотів стати "Хлопчиком-чайкою", як Пітер Паркер став "Людиною-павуком" після того, як його вкусив павук.

"Мені здається, що це дуже милі тварини, вони мені подобаються через свій шум. Іноді вони можуть бути трохи лякаючими, і я все ще трохи побоююся їсти на пляжі, тому я їм у маленькому наметі", — сказав Купер.

Сім'я дізналася про чемпіонат від випадкової людини, яка підслухала, як Купер зображує птаха Фото: Family photo

Мама Купера, Лорен, каже, що спочатку її дратувало, коли він починав зображати чайку, але потім вони зрозуміли, що в нього це дуже добре виходить. Сім'я дізналася про чемпіонат від випадкової людини, яка підслухала, як Купер зображує птаха в центрі м'яких ігор, і запропонувала хлопцеві взяти участь у конкурсі. Він набрав 92 бали зі 100 можливих, що означало перемогу в підлітковій категорії, а також найвищий бал у змаганні. Інші категорії були для дорослих, а також для груп людей, що зображують чайок.

Сім'я хлопчика прийшла підтримати його на конкурсі Фото: Family photo

Купер узяв із собою свій щасливий талісман — маленьку модель чайки, яку він називає Стівен і вимовляє через "ф". Підтримати його прийшли батьки, бабуся і дідусь, а також його сестра Шелбі, у якої був великий конус із пінопласту.

"Йому вдалося включити у свій виступ кілька типів криків, і кожен із них дуже нагадував справжній звук чайки. Для мене він став найкращим не тільки серед молодих учасників, а й серед усіх, хто брав участь у чемпіонаті", — сказав Ян Сейс, морський біолог і один із членів журі.

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