Ребенок решил стать "Мальчиком-чайкой" после неожиданной атаки птицы (фото, видео)

Мальчик по имени Купер начал заниматься пародиями на чаек после того, как одна из них укусила его, когда он ел сэндвич с тунцом.

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Девятилетний британский мальчик по имени Купер стал победителем чемпионата Европы по имитации крика чаек в Бельгии благодаря своей удивительной пародии на птицу. Купер из Честерфилда в Дербишире (Англия) отправился в бельгийский прибрежный город Де-Панн, чтобы принять участие в конкурсе. Об этом пишет BBC News.

Изначально мальчик начал заниматься пародиями на чаек после того, как одна из них укусила его, когда он ел сэндвич с тунцом. Он хотел стать "Мальчиком-чайкой", как Питер Паркер стал "Человеком-пауком" после того, как его укусил паук.

"Мне кажется, что это очень милые животные, они мне нравятся из-за своего шума. Иногда они могут быть немного пугающими, и я все еще немного опасаюсь есть на пляже, поэтому я ем в маленькой палатке", — сказал Купер.

Семья узнала о чемпионате от случайного человека, который подслушал, как Купер изображает птицу Фото: Family photo

Мама Купера, Лорен, говорит, что поначалу ее раздражало, когда он начинал изображать чайку, но потом они поняли, что у него это очень хорошо получается. Семья узнала о чемпионате от случайного человека, который подслушал, как Купер изображает птицу в центре мягких игр, и предложил парню поучаствовать в конкурсе. Он набрал 92 балла из 100 возможных, что означало победу в подростковой категории, а также самый высокий балл в соревновании. Другие категории были для взрослых, а также для групп людей, изображающих чаек.

Семья мальчик пришла поддержать его на конкурсе Фото: Family photo

Купер взял с собой свой счастливый талисман — маленькую модель чайки, которую он называет Стивен и произносит через "ф". Поддержать его пришли родители, бабушка и дедушка, а также его сестра Шелби, у которой был большой конус из пенопласта.

"Ему удалось включить в свое выступление несколько типов призывов, и каждый из них очень впечатляюще напоминал настоящий призыв чайки. Для меня он стал лучшим не только среди молодых участников, но и среди всех, кто принимал участие в чемпионате", — сказал Ян Сейс, морской биолог и один из членов жюри.

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