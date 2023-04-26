Лучший крик чайки: в Бельгии провели необычный международный чемпионат (видео)

Ярмо, 21-летний студент архитектурного факультета из Эйндховена (Нидерланды) получил награду за лучший звук чайки. Парень впервые принял участие в необычном конкурсе.

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В бельгийском прибрежном городе Де Панне прошел третий чемпионат Европы по крику чаек, на котором жюри определило лучшего имитатора характерного крика этой птицы. Об этом пишет Rueters.

В конкурсе приняли участие около 50 человек, как впервые, так и повторно. Каждый оценивался профессиональным жюри, которое присуждало 15 баллов за то, насколько хорошо они имитировали крик чайки, и пять баллов за их поведение.

Ярмо, 21-летний студент архитектурного факультета из Эйндховена (Нидерланды), участвовавший в конкурсе впервые, получил награду за лучший звук чайки.

Издание отмечает, что чаек часто недолюбливают в обществе из-за их назойливого поведения, а конкурс направлен на изменение их имиджа.

"Мы подумали, почему бы не вызвать больше симпатии к чайкам, ведь они — часть побережья, без чаек нет побережья", — рассказал Ян Сейс, председатель жюри и руководитель отдела коммуникаций Морского института Фландрии.

Ранее Фокус писал, что в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности. В 2014 году Виджай Шарма вернулся домой и обнаружил, что его жена Нилам была убита. Полиция не могла найти никаких улик пока домашний попугай не начал выкрикивать имя племянника Ашу.

Также сообщалось, что в Канаде заключенные используют птиц для доставки наркотиков. По информации журналистов, охранники тюрьмы в городе Абботсфорд (Британская Колумбия, Канада) обнаружили голубя, который доставлял запрещенные вещества заключенным. Полиция все еще ведет расследование.