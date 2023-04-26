Найкращий крик чайки: у Бельгії провели незвичайний міжнародний чемпіонат (відео)

Ярмо, 21-річний студент архітектурного факультету з Ейндховена (Нідерланди) отримав нагороду за найкращий звук чайки. Хлопець уперше взяв участь у незвичайному конкурсі.

Related video

У бельгійському прибережному місті Де Панні пройшов третій чемпіонат Європи з крику чайок, на якому журі визначило найкращого імітатора характерного крику цього птаха. Про це пише Rueters.

У конкурсі взяли участь близько 50 осіб як вперше, так і повторно. Кожен оцінювався професійним журі, яке присуджувало 15 балів за те, наскільки добре вони імітували крик чайки, та п'ять балів за їхню поведінку.

Ярмо, 21-річний студент архітектурного факультету з Ейндховена (Нідерланди), який брав участь у конкурсі вперше, отримав нагороду за найкращий звук чайки.

Видання зазначає, що чайок часто недолюблюють у суспільстві через їхню настирливу поведінку, а конкурс спрямований на зміну їхнього іміджу.

"Ми подумали, чому б не викликати більше симпатії до цих птахів, адже вони — частина узбережжя, без чайок немає узбережжя", — розповів Ян Сейс, голова журі та керівник відділу комунікацій Морського інституту Фландрії.

Раніше Фокус писав, що в Індії папуга допомогла розкрити вбивство 9-річної давності. У 2014 році Віджай Шарма повернувся додому і виявив, що його дружину Нілам було вбито. Поліція не могла знайти жодних доказів, поки домашній папуга не почав вигукувати ім'я племінника Ашу.

Також повідомлялося, що в Канаді ув'язнені використовують птахів для доставки наркотиків. За інформацією журналістів, охоронці в'язниці у місті Абботсфорд (Британська Колумбія, Канада) виявили голуба, який доставляв заборонені речовини ув'язненим. Поліція досі веде розслідування.