Несут крошечные "рюкзачки": в Канаде заключенные используют птиц для доставки наркотиков

По информации журналистов, охранники тюрьмы в городе Абботсфорд (Британская Колумбия, Канада) обнаружили голубя, который доставлял запрещенные вещества заключенным. Полиция все еще ведет расследование.

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В канадских тюрьмах были обнаружены несколько голубей, которые доставляли наркотики на территорию исправительного учреждения. К птицам были прикреплены крошечные "рюкзачки", наполненные кристаллическим метамфетамином. Об этом сообщает Daily Star.

27 февраля 2023 года сотрудники тюрьмы в Абботсфорде (Британская Колумбия, Канада) обнаружили последнего голубя, разносящего наркотики. Птица несла самодельный рюкзак, который, как оказалось, был сделан из униформы заключенного.

В этот раз голубь был найден без самой посылки. Но в декабре прошлого года предыдущий "курьер" был пойман с пакетом, полным кристаллического метамфетамина. Это уже второй случай за три месяца.

Полиция все еще расследует, как заключенные смогли организовать доставку запрещенного вещества на территорию исправительного учреждения, используя птиц в качестве посыльных. Однако у Дэвида Каплана из North Road Racing Pigeon Society в Лэнгли есть одна теория.

"Заключенные должны были обеспечивать птиц едой и водой либо из окна камеры, либо из садового сарая, который они посещали каждый день", — рассказал он газете Vancouver Sun.

Это уже второй случай за три месяца Фото: коллаж Фокус

Однако Энди Хансен, директор выставки Ванкуверской ассоциации птицеводов и любителей голубей, не согласился с этим и высказал другую идею. Он считает, что, скорее всего, посылку подбросили. Такой способ доставки наркотиков уже давно практикуется.

"Кто-то, должно быть, привязал наркотики к голубю и перебросил его через тюремную ограду таким образом, чтобы птица не смогла улететь", — сказал Хансен.

Ранее Фокус писал, что в Китае грызуны помогают полицейским ловить наркоторговцев. Отряд из шести евразийских рыжих белок обучен вынюхивать наркотики там, куда не способны добраться собаки.

Также сообщалось, что в крови африканского сервала, найденного в Огайо, обнаружили кокаин. Зоозащитная организация получила сообщение о том, что экзотическая кошка застряла на дереве, но самым удивительным в этой истории оказался результат теста на наркотики.