Не лише крадуть їжу: вчені вважають чайок "крилатою загрозою" для Британії

На думку фахівців, чайки, які мешкають на низці пляжів на півдні Британії, є, основним джерелом проблем з якістю води на цьому місці. Однак не тільки це непокоїть екологів та місцеву владу.

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Морські чайки продовжують створювати дискомфорт для місцевого населення в кількох приморських містах Великої Британії. Однак тепер головна проблема не тільки в тому, що вони крадуть їжу, а і їхніх екскрементах, які забруднюють воду, пише Daily Star.

Журналісти пишуть, що саме їхній послід стає "основним джерелом" забруднення на популярному пляжі. Зокрема, останніми роками якість води на Саут-Біч в Брідлінгтоні, розташованому в графстві Східний Йорк, була оцінена як "погана", а тести виявили високий рівень бактерій E. Coli.

Агентство з навколишнього середовища (EA) також виявило "вищі концентрації" "бактеріальної ДНК морських птахів" порівняно зі зразками з сусідніх пляжів. Згідно зі звітом, також спостерігалося "значне" зростання кількості "специфічних бактеріальних концентрацій людини".

Представниця EA Клер Кемпбелл вказує, що чайки, які часто бувають тут на пляжі, є, мабуть, "основним джерелом проблем з якістю води на цьому місці". Однак не тільки вони стають проблемою, адже минулого року в воді почали виявляти "ознаки людської ДНК". В агентстві рекомендують не купатися в морі.

ЗМІ пише, що минулого року на Саут-Біч було приблизно в чотири рази більше чайок, ніж на Північному пляжі міста, який має "кращий" рейтинг якості води.

"Забруднення морськими птахами стабільно високе на південному пляжі Брідлінгтон і є постійним протягом усього сезону", — йдеться у тексті звіту, де також рекомендують місцеву владу ввести такі заходи, як обмеження для годування "крилатої загрози" будь-якою їжею.

Наразі у звіті EA просять також провести додаткові роботи та дослідження. Вони хочуть точно визначити, як саме залишки продуктів життєдіяльності людини потрапляють у прибережні води — з гаваней чи з поруч розташованої каналізації.

Представниця місцевої ради Йорка Барбара Джефферсон сказала, що хоче "побачити результати", які отримали в EA. На її думку, саме вони можуть сприяти тому, що кількість відвідувачів у цей регіон зменшилася через цю біологічну загрозу.

"Я хочу, щоб усі приїхали та веселилися на нашому узбережжі", — каже пані Джефферсон.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що чайка відбирає їжу в туристів на британському курорті. Чайку-терориста вже назвали Грегом і знають, що її улюблене місце для засідки — телефонна будка біля місцевої пекарні.

Також ми писали про те, як дуже хитрі чайки "крадуть" і розбивають телефони, чим завдають мільярдних збитків для людей. Багато людей постраждали від нападу чайок. Деякі птахи вважають смартфони їжею, а інших приваблює їхній блиск і вони думають, що це комахи.