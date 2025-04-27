У Шотландії магазини роздають місцевим парасолі не від дощу: в усьому винуваті чайки

У шотландських містах Інвернесс і Нейрн місцеві зіткнулися з проблемою чайок, які активно нападають на людей. Водночас влада фактично усунулася від проблеми і не сприяє розв'язку проблеми.

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Про це повідомляє видання Daily Record.

Довколишні підприємства та магазини вже зіткнулися з наслідками дій птахів — вони активно нападають на людей, а також крадуть товари з полиць та відкритих прилавків. Тому власники закладів почали активно роздавати парасолі своїм клієнтам, аби ті змогли захиститися від дій чайок.

Водночас місцева влада відзначає, що кількість птахів у цих містах значно виросла. Та служба захисту тварин Шотландії ніяким чином не сприяє контролю за популяцією, яка значно виросла за останні кілька років.

Одна з власниць магазину Люсі Гардінг каже, що, за її спостереженнями, кількість нападів чайок на людей помітно зросла. Вона переживає, що це може "негативно" вплинути на бізнес та життя місцевих.

"Це кошмар. Ми намагаємося зробити все можливе для наших клієнтів, але нічого не виходить. Наразі служба контролю за тваринами нічого не робить. І мене непокоїть законодавство, у якому немає ані слова про птахів, які гніздяться поруч. Тільки от чайки постійно травмують людей своїми атаками. То чому ніхто не діє?" — дорікає жінка.

Ще одна місцева повідомила, що через засилля чайок фактично "не могла вийти з дому через вхідні двері протягом трьох днів, оскільки на мене напали дорослі чайки".

"У моєму саду та на вулиці було троє пташенят. І мені порізало обличчя від пазурів і крил чайок, які напали на мене", — розповідає очевидиця нападу.

В службі контролю за тваринами Шотландії NatureScot кажуть, що організація прагне "швидко реагувати" у випадках, "коли чайки створюють ризик для здоров’я та безпеки населення".

Наразі цей захист передбачає "видачу ліцензій на територіях для безпеки певних районів, де є загроза життю людей". Тому в NatureScot стараються залучити професійних птахоловів і мисливців, які матимуть квоту на вилов птахів у таких зонах.

"Водночас, у нас є чіткі докази того, що популяції чайок стикаються зі значним та серйозним скороченням. Тому NatureScot зобов’язана збалансувати збереження та захист видів із суспільними інтересами, такими як захист людей", — відзначили в організації.

Раніше повідомлялося, що чайки атакують мешканців прибережних районів Британії. Жителі міста, туристи і власники бізнесу просять місцеву владу вжити заходів.

Згодом стало відомо, як вчені вважають чайок "крилатою загрозою" для Британії. На думку фахівців, чайки, які мешкають на низці пляжів на півдні Британії, є, основним джерелом проблем з якістю води на цьому місці. Однак не тільки це непокоїть екологів та місцеву владу.