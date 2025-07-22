У Києві загинув хлопець через обрив троса над Дніпром: у поліції розкрили причину трагедії

Рік тому у столиці втонув 20-річний хлопець, на канатній дорозі через річку обірвався трос і він впав разом зі спорядженням у воду. У його смерті звинувачують директора та проєктанта атракціону, бізнесмена, який його орендував, експерта технічного огляду та колишнього працівника комунального підприємства КМДА.

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Після загибелі молодого українця правоохоронці порушили справи про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини, та про службову недбалість. Результатами розслідування 22 липня поділилась пресслужба поліції Києва.

За даними слідства, у 2020 році економічний департамент Київської міськради провів конкурс з "Облаштування атракціону канатної переправи через річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова". Перемогла столична фірма, яка, як тільки атракціон запрацював, здала його в оренду іншому бізнесмену.

З’ясувалося, що ще на етапі розробки проєктної документації та отримання потрібних дозволів були допущені прорахунки. Проєктант допустив низку порушень у документах, зокрема, закріплений сталевий канат не відповідав технічним характеристикам і цільовому призначенню. Попри ці невідповідності трос використовували, і це призвело до обриву.

Фото конструкції канатної дороги Фото: Національна поліція Фото обірваного металевого тросу Фото: Національна поліція

"Експерт з технічного огляду мав виявити, що фактично встановлені кріплення та канат не відповідають вимогам конструкторських документів, але не зробив цього, допустивши подальшу експлуатацію атракціону", — наголосили у поліції.

Колишній працівник київського КП змінив деякі частини механізму, коли проводились роботи з аварійно-рятувального обслуговування канатної дороги. Однак він не врахував, як це вплине на подальше навантаження всієї конструкції.

Фото роботи правоохоронця на місці трагедії Фото: Національна поліція

Водночас директор атракціону, як інформують у відомстві, не забезпечив умов для безпечної роботи, а орендар не дотримувався правил користування й обслуговування переправи. Усім п’ятьом фігурантам повідомили про підозру. Зазначається, що їхні дії або бездіяльність і призвели до трагедії.

"Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт правоохоронці скерували до суду. Санкція найбільшого покарання передбачає до восьми років позбавлення волі", — додала пресслужба.

Фото з після падіння загиблого у воду Фото: Національна поліція

Нагадаємо, трос на зіплайні у Києві обірвався 21 липня. Очевидці зафільмували, як майже посередині річки впав хлопець, який в той момент спускався на інший берег Дніпра. Пошуки загиблого тривали до наступного дня.

Згодом стало відомо, що того дня на атракціоні каталися брати, і один з них успішно завершив пуск перед трагедією. Пошукова операція тривала майже 7 годин, тіло знайшли лише наступного ранку.