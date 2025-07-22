В Киеве погиб парень из-за обрыва троса над Днепром: в полиции раскрыли причину трагедии

Год назад в столице утонул 20-летний парень, на канатной дороге через реку оборвался трос и он упал вместе со снаряжением в воду. В его смерти обвиняют директора и проектанта аттракциона, бизнесмена, который его арендовал, эксперта технического осмотра и бывшего работника коммунального предприятия КГГА.

Related video

После гибели молодого украинца правоохранители возбудили дела о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшем гибель человека, и о служебной халатности. Результатами расследования 22 июля поделилась пресс-служба полиции Киева.

По данным следствия, в 2020 году экономический департамент Киевского горсовета провел конкурс по "Обустройству аттракциона канатной переправы через реку Днепр от арки Дружбы народов до Труханова острова". Победила столичная фирма, которая, как только аттракцион заработал, сдала его в аренду другому бизнесмену.

Выяснилось, что еще на этапе разработки проектной документации и получения нужных разрешений были допущены просчеты. Проектант допустил ряд нарушений в документах, в частности, закрепленный стальной канат не соответствовал техническим характеристикам и целевому назначению. Несмотря на эти несоответствия трос использовали, и это привело к обрыву.

Фото конструкции канатной дороги Фото: Национальная полиция Фото оборванного металлического троса Фото: Национальная полиция

"Эксперт по техническому осмотру должен был обнаружить, что фактически установленные крепления и канат не соответствуют требованиям конструкторских документов, но не сделал этого, допустив дальнейшую эксплуатацию аттракциона", — отметили в полиции.

Бывший работник киевского КП изменил некоторые части механизма, когда проводились работы по аварийно-спасательному обслуживанию канатной дороги. Однако он не учел, как это повлияет на дальнейшую нагрузку всей конструкции.

Фото работы правоохранителя на месте трагедии Фото: Национальная полиция

При этом директор аттракциона, как информируют в ведомстве, не обеспечил условий для безопасной работы, а арендатор не соблюдал правила пользования и обслуживания переправы. Всем пятерым фигурантам сообщили о подозрении. Отмечается, что их действия или бездействие и привели к трагедии.

"Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт правоохранители направили в суд. Санкция наибольшего наказания предусматривает до восьми лет лишения свободы", — добавила пресс-служба.

Фото с после падения погибшего в воду Фото: Национальная полиция

Напомним, трос на зиплайне в Киеве оборвался 21 июля. Очевидцы сняли, как почти посередине реки упал парень, который в тот момент спускался на другой берег Днепра. Поиски погибшего продолжались до следующего дня.

Впоследствии стало известно, что в тот день на аттракционе катались братья, и один из них успешно завершил пуск перед трагедией. Поисковая операция длилась почти 7 часов, тело нашли только на следующее утро.